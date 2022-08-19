Video: Kahire'de Piramitlerin Üstünde Uçuş Gösterisi - Son Dakika
Üye Girişi

Video: Kahire'de Piramitlerin Üstünde Uçuş Gösterisi

19.08.2022 22:17
Video: Kahire'de Piramitlerin Üstünde Uçuş Gösterisi

Mısır ve Güney Kore'den hava taşıtları, Çarşamba günü 2022 Piramitler Uçuş Gösterisi'ni ortak bir şekilde gerçekleştirdi.

Mısır ve Güney Kore'den hava taşıtları, Çarşamba günü 2022 Piramitler Uçuş Gösterisi'ni ortak bir şekilde gerçekleştirdi.

Mısır medyasının aktardığına göre, Mısır Hava Kuvvetleri'nin "Gümüş Yıldızlar" ve Güney Kore'nin "Kara Kartallar" akrotim ekipleri ortak şekilde gerçekleştirdikleri gösteriyi Mısır'ın piramitleriyle ünlü Gize bölgesinde sergiledi.

Gösteri, bazı helikopterlerin bayraklar taşıyarak geçtiği Kahire merkezinden de görülebildi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kahire'den bildiriyor.

YORUMLAR
500
Mısır'da ulusal diyalog sürecinin siyasi ve sosyal alanda yenilikler getirmesi bekleniyor Mısır'da ulusal diyalog sürecinin siyasi ve sosyal alanda yenilikler getirmesi bekleniyor
Kaynak: Xinhua

Güney Kore, Kahire, Mısır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Video: Kahire'de Piramitlerin Üstünde Uçuş Gösterisi - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
21:20 Seferovic'den Galatasaraylıları şaşırtan pozisyon! Herkes aynı soruyu soruyor
21:10 Merkez Bankası aylar sonra neden faizi düşürdü? İşte kritik kararın altında yatan sebep
20:49 Aday olacağı iddia edilen Kemal Kılıçdaroğlu'ndan gündem olacak çıkış: Seçimi ilk turda alırız
20:46 Fenerbahçe Muhammed Gümüşkaya'nın transferi için Westerlo ile anlaşma sağladı
20:22 Şaşkınlık yaratan hırsızlık! Çalınan eşyayı duyanlar kulaklarına inanamadı
20:02 Ümraniyespor-Galatasaray maçında ilk 11'ler netleşti
19:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekrem İmamoğlu'nun tatillerini eleştirip İstanbullulara seslendi: Ders vermeye hazır mısınız?
19:04 Şarkıcılık yapan fenomen Solmaz, düğünde giydiği kıyafetle gelinin bile önüne geçti!
19:01 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan metro yapımı töreninde kritik vurgu: Sultanbeyli en az oy aldığımız yerlerden biri
18:57 İYİ Parti lideri Meral Akşener'in "Mansur Yavaş aday olsun" sözlerine verdiği tepki dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2022 22:17:38. #1.12#
SON DAKİKA: Video: Kahire'de Piramitlerin Üstünde Uçuş Gösterisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement