Mısır ve Güney Kore'den hava taşıtları, Çarşamba günü 2022 Piramitler Uçuş Gösterisi'ni ortak bir şekilde gerçekleştirdi.
Mısır medyasının aktardığına göre, Mısır Hava Kuvvetleri'nin "Gümüş Yıldızlar" ve Güney Kore'nin "Kara Kartallar" akrotim ekipleri ortak şekilde gerçekleştirdikleri gösteriyi Mısır'ın piramitleriyle ünlü Gize bölgesinde sergiledi.
Gösteri, bazı helikopterlerin bayraklar taşıyarak geçtiği Kahire merkezinden de görülebildi.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kahire'den bildiriyor.
Son Dakika › Güncel › Video: Kahire'de Piramitlerin Üstünde Uçuş Gösterisi - Son Dakika