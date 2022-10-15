Mısır ve Hindistan dışişleri bakanları Hedasi Barajı konusunu görüştü - Son Dakika
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Mısır ve Hindistan dışişleri bakanları Hedasi Barajı konusunu görüştü

15.10.2022 23:02
Mısır ve Hindistan dışişleri bakanları Hedasi Barajı konusunu görüştü

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ve Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, Etiyopya'nın inşasını sürdürdüğü Hedasi (Nahda) Barajı konusunu ele aldı.

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ve Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, Etiyopya'nın inşasını sürdürdüğü Hedasi (Nahda) Barajı konusunu ele aldı.

Mısır'ın resmi haber kanalı En-Nil'de, resmi ziyaret kapsamında Kahire'de bulunan Jaishankar ile Şukri'nin ortak basın açıklamasına yer verildi.

Şukri, "Hindistan Dışişleri Bakanı ile Hedasi Barajı meselesini ayrıntılarıyla görüştüm. Bu konuda bugüne kadarki gelişmeler hakkında kendisine bilgi verildi ve konuyu etraflıca ele aldık." ifadelerini kullandı.

Mısır ve Sudan'ın, Nil sularındaki hakkına halel gelmemesi için barajın doldurulması ve işletilmesi konusunda üçlü anlaşmaya varılması konusunda ısrar ettiğini kaydeden Şukri, Etiyopya'nın böyle bir anlaşmayı reddettiğini ve 10 yıl önce inşa etmeye başladığı barajın kimseye zarar verme amacında olmadığını iddia ettiğini belirtti.

Jaishankar ise görüşmede Filistin meselesinin de ele alındığını, Eylül 2023'te ülkesinde yapılması planlanan G20 zirvesine Mısır'ı davet ettiğini anlattı.

Hindistanlı Bakan ayrıca, ülkesi ile Mısır arasında güvenlik ve savunma iş birliği ile ortak tatbikatlar bulunduğunu hatırlattı.

Jaishankar'ın, Mısır ziyaretinin süresine ilişkin ise bilgi verilmedi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, 19 Eylül'de Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh'i başkent Kahire'de kabul etmişti.

Görüşmede Mısır'ın iki ülke arasındaki askeri ve güvenlik iş birliğini geliştirme konusunda istekli olduğunu ifade eden Sisi, tüm alanlarda çalışma ortaklığını aktif hale getirmeyi arzu ettiklerini belirtmişti.

Mısır ve Etiyopya'nın Hedasi Barajı anlaşmazlığı

Etiyopya, Mısır ve Sudan, 10 yıldan uzun süredir Hedasi Barajı ile ilgili karşı karşıya geliyor.

Nil sularının yaklaşık yüzde 80'i topraklarında doğmasına rağmen sadece yüzde 3'ünden yararlanabilen Etiyopya, Afrika'nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı'nın inşasına 2 Nisan 2011'de başladı.

Baraj, Sudan-Etiyopya sınırına yakın bir bölgede, Nil Nehri'ni yüzde 85 besleyen Mavi Nil Nehri kolu üzerinde yapılması nedeniyle büyük önem taşıyor. Etiyopya, Hedasi Barajı ile enerji açığını kapatmayı ve elektrik satmayı amaçlıyor.

Addis Ababa yönetimi, Mısır ve Sudan ile bir anlaşmaya varmamasına rağmen barajın doldurulmasında ısrar ederken Kahire ve Hartum yönetimleri, Nil suyunun paydaş ülke başına düşen yıllık paylarının etkilenmemesi için öncelikle üçlü anlaşmaya varılması gerektiğini vurguluyor.

Tepkilere rağmen Temmuz 2020'de ilk dolum işleminin yapıldığı barajda 20 Şubat 2022'de ilk kez elektrik üretimine başlanmıştı.

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Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, Etiyopya, India, Mısır, Güncel, Son Dakika

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