Son Dakika Haberleri: Mısır ve İngiltere askeri iş birliğini görüştü
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Mısır ve İngiltere askeri iş birliğini görüştü

2 saat önce

Mısır Savunma Bakanı Muhammed Zeki ile İngiliz Silahlı Kuvvetlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Mark Lancaster, askeri iş birliği ve terörle mücadeleyi görüştü.

Mısır ve İngiltere askeri iş birliğini görüştü, System.String[]
Mısır Savunma Bakanı Muhammed Zeki ile İngiliz Silahlı Kuvvetlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Mark Lancaster, askeri iş birliği ve terörle mücadeleyi görüştü.
Mısır ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Savunma Bakanı Zeki, ülkeyi ziyaret eden İngiliz Silahlı Kuvvetlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Lancaster ile bir araya geldi.
İkili, terörle mücadele, ortak tatbikatlar ve iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirme yollarını ele aldı.
Görüşmede, uluslararası ve bölgesel gelişmeler ile savunma ve güvenlik alanlarında ortak iş birliği meselesi masaya yatırıldı.
Lancaster'ın ziyaretinin 2 gün sürmesi bekleniyor.
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 10:37 Kaynak: AA
Lancaster, Mısır, Güncel
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