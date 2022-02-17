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Mısır ve İspanya'dan Akdeniz'de ortak deniz tatbikatı - Son Dakika

Mısır ve İspanya'dan Akdeniz'de ortak deniz tatbikatı

17.02.2022 13:12
Mısır ve İspanya'dan Akdeniz'de ortak deniz tatbikatı

Mısır ve İspanya deniz kuvvetlerinin Akdeniz'de ortak deniz tatbikatı gerçekleştirdiği bildirildi.

Mısır ve İspanya deniz kuvvetlerinin Akdeniz'de ortak deniz tatbikatı gerçekleştirdiği bildirildi.

Mısır Ordu Sözcüsü Albay Garib Abdulhafiz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tatbikata Mısır deniz kuvvetlerinden Secem Taba Fırkateyni, İspanya donanmasından da Victoria Fırkateyni'nin katıldığını aktardı.

Abdulhafiz, tatbikat kapsamında Akdeniz'de havadan ve denizden gelebilecek tehditlere karşı çeşitli manevraların gerçekleştirildiğini kaydetti.

Sözcü Abdulhafiz ayrıca tatbikatın "Mısır Silahlı Kuvvetleri Genel Komutanlığının dost ülkelerin silahlı kuvvetleriyle eğitim seviyesini yükseltme ve karşılıklı deneyim alışverişinde bulunma planı" çerçevesinde düzenlendiğini ifade etti.

Açıklamada, tatbikatın ne zaman yapıldığı ve süresine ilişkin bilgi verilmedi.

Mısır ve İspanya son olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin de (ABD) katılımıyla Akdeniz'de 19 Ekim 2021'de ortak deniz tatbikatı gerçekleştirmişti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mısır ve İspanya'dan Akdeniz'de ortak deniz tatbikatı - Son Dakika


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