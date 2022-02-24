Mısır ve KİK arasında siyasi istişarelerin sürdürülmesine yönelik mutabakat zaptı imzalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Mısır ve KİK arasında siyasi istişarelerin sürdürülmesine yönelik mutabakat zaptı imzalandı

24.02.2022 19:43
Mısır ve KİK arasında siyasi istişarelerin sürdürülmesine yönelik mutabakat zaptı imzalandı

Mısır ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) arasında siyasi istişarelerin devamına yönelik mutabakat zaptı imzalandığı bildirildi.

Mısır ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) arasında siyasi istişarelerin devamına yönelik mutabakat zaptı imzalandığı bildirildi.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Samih Şukri, resmi ziyareti kapsamında başkent Kahire'ye gelen KİK Genel Sekreteri Nayif el-Hacraf'ı makamında kabul etti.

Görüşmenin Mısır ile Körfez ülkeleri arasındaki stratejik ilişkilerin geliştirilmesi çerçevesinde gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, tarafların "Mısır Dışişleri Bakanlığı ile Körfez İşbirliği Konseyi Genel Sekreterliği arasındaki istişarelere ilişkin mutabakat muhtırası" imzaladığı bilgisine yer verildi.

Körfez ülkelerini "kardeş ülke" olarak nitelendiren Bakan Şukri, yapılan anlaşmadan övgüyle söz ederek, Mısır ulusal güvenliği ile Körfez ülkelerinin güvenliği arasındaki bağı vurguladı.

KİK Genel Sekreteri Hacraf da Mısır'ın bölgede istikrar ve güvenliğin sağlanmasındaki rolüne değinerek, KİK ve Mısır Dışişleri Bakanlığı arasında imzalanan mutabakat zaptının önemine dikkati çekti.

Hacraf ve Şukri'nin ayrıca bölgesel ve uluslararası meseleleri ele aldığı belirtildi.

YORUMLAR
500
Mısır'ın 5 asırlık İslam mimarisi eseri: Guri Pasajı Mısır'ın 5 asırlık İslam mimarisi eseri: Guri Pasajı Suudi Arabistan yeni 'kuruluş gününü' kutluyor Suudi Arabistan yeni 'kuruluş gününü' kutluyor

Körfez İşbirliği Konseyi, Togo Cumhuriyeti, Körfez, Mısır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mısır ve KİK arasında siyasi istişarelerin sürdürülmesine yönelik mutabakat zaptı imzalandı - Son Dakika


Son Dakika
19:42 Acun Ilıcalı, Hull City tribünlerini görünce büyük şaşkınlık yaşadı: Gözlerime inanamıyorum
19:17 Ukrayna Devlet Başkanı son durumu açıkladı: Rusya, Çernobil'i ele geçirmeye çalışıyor, bu tüm Avrupa'ya karşı bir savaş ilanıdır
19:10 Ukrayna ordusu, esir aldığı ilk Rus askerlerinin fotoğraflarını paylaştı!
19:09 Rusya işgalindeki Ukrayna halkına Mircea Lucescu'dan önemli mesaj: Korkak değilim, bunu yapamam
18:58 Son Dakika: Ukrayna ilk resmi toprak kaybını yaşadı! Rusya, Herson bölgesini ele geçirdi
18:58 Uçakta kadın yolcunun yan koltuğunda mastürbasyon yaparken yakalandı
18:39 Gazeteci Güngör Arslan'ın öldürülmesiyle ilgili tutuklanan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı: Bir kadını rahatsız ediyordu
18:34 Son Dakika: Türkiye'den Montrö Boğazlar Sözleşmesi açıklaması: Tüm senaryolar çalışıldı, hazırlıklar yapıldı
18:21 İngiltere'den önemli Rusya hamlesi! Abramovich'in ülkeye girişi yasaklandı, Chelsea'ye el konulabilir
18:07 Son Dakika: Rusya, Kiev'in sınırına dayandı! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2022 19:48:38. #1.12#
SON DAKİKA: Mısır ve KİK arasında siyasi istişarelerin sürdürülmesine yönelik mutabakat zaptı imzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement