Mısır ve Kuveyt, Kovid-19 ile mücadelesine destek için Lübnan'a tıbbi yardım yolladı - Son Dakika

Mısır ve Kuveyt, ekonomik krizle boğuşan Lübnan'a yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için tıbbi yardım gönderdi.

Mısır'dan gelen yardım malzemelerini taşıyan 3 uçak başkent Beyrut'taki Uluslararası Refik Hariri Havalimanı'nda Mısır Sağlık Bakanı Hale Zayid ve Lübnan Sağlık Bakanı Hamed Hasan tarafından karşılandı.

Lübnan Sağlık Bakanı Hasan, Mısırlı mevkidaşı Zayid ile havalimanında düzenlediği basın toplantısında, bir uçak tıbbi yardımın Arap Birliği, diğer ikisinin Mısır tarafından hibe edildiğini söyledi.

Ülkesinin zor ve istisnai bir dönemden geçtiğini dile getiren Hasan ancak Arap toplumlarının destekleriyle Kovid-19 sürecini atlatacaklarını ifade etti.

Zayid de Mısır olarak, koronavirüs salgını bitinceye kadar Lübnan'ın yanında yer alacaklarını belirtti.

Öte yandan Kuveyt'in Beyrut Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Kuveyt Kızılayının yardımlarını taşıyan bir uçağın Uluslararası Refik Hariri Havalimanı'na ulaştığı aktarıldı.

Açıklamada, söz konusu yardımların, Kuveyt halkı tarafından Kovid-19 ile mücadele eden Lübnan'a destek amacıyla gönderilen tıbbi malzemelerden oluştuğu kaydedildi.

Lübnan'da, Kovid-19 vakalarındaki artışın önüne geçmek için 14 Ocak'ta uygulanmaya başlayan 10 günlük olağanüstü halin 8 Şubat'a kadar uzatılmasına ve yaşanan ekonomik krize tepki olarak birkaç gündür protestolar düzenleniyor.

Ülkedeki ekonomik kriz

Kamu borcunun 90 milyar doları aştığı Lübnan, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük ekonomik krizlerden birini yaşıyor.

İşsizliğin yüzde 35'in, yoksulluğun yüzde 50'nin üzerinde olduğu Lübnan, ağustosta Beyrut Limanı'nda meydana gelen büyük patlamayla ekonomik açıdan daha da zor duruma düştü.

Siyasi güçler ile yöneticileri ülkedeki mevcut ekonomik krizin nedeni olarak gören halk, uzun yıllardır yönetimi paylaşan mezhepsel siyasi partilerin yer almadığı, teknokratlardan oluşan küçültülmüş bir hükümetin kurulmasını talep ediyor.

Ülkede siyasi gruplar arasında yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle 10 Ağustos'tan bu yana yeni hükümet kurulamıyor.