Son Dakika Haberleri: Mısır ve Kuveyt'teki 5 Limanda Faaliyetler Durduruldu

Mısır ve Kuveyt'teki 5 Limanda Faaliyetler Durduruldu

38 dakika önce

Mısır ve Kuveyt, olumsuz hava şartları nedeniyle bazı limanlardaki faaliyetleri durdurdu.

Mısır ve Kuveyt'teki 5 Limanda Faaliyetler Durduruldu, System.String[]
Mısır ve Kuveyt, olumsuz hava şartları nedeniyle bazı limanlardaki faaliyetleri durdurdu.

Mısır resmi haber ajansı MENA'ya açıklamalarda bulunan İskenderiye Limanlar Kurumu Sözcüsü Rıda el-Gandur, olumsuz hava şartları nedeniyle İskenderiye ve Dahile limanlarındaki gemi trafiğinin geçici olarak durdurulduğunu belirtti.

Şiddetli rüzgar sebebiyle oluşan dalgaların gemilerin limanlara yanaşmasını zorlaştırdığını aktaran Gandur, limandaki yükleme ve boşaltma işlemlerinin ise normal seyrinde devam ettiğini kaydetti.

Öte yandan kötü hava şartları nedeniyle Kuveyt'te de 3 limandaki faaliyetler durduruldu.

Kuveyt Limanlar Kurumu'ndan yapılan açıklamada Şuaybe, Doha ve Şuveyh limanlarındaki faaliyetlerin durdurulduğu ifade edildi.

Kuveyt resmi haber ajansı (KUNA), meteorolojiden alınan bilgilere göre, rüzgarın saatteki hızının 60 kilometreye kadar ulaşması, bazı bölgelerde görüş mesafesinin önemli oranda düşmesi ve denizlerde yüksek dalgaların oluşmasının beklendiğini bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 04:09 Kaynak: AA

Kuveyt, Mısır, Güncel
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