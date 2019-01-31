Son Dakika Haberleri: Mısır ve Kuveyt'ten Ortak Askeri Tatbikat

Mısır ve Kuveyt'ten Ortak Askeri Tatbikat

1 saat önce

Mısır ve Kuveyt silahlı kuvvetleri ortak askeri tatbikat başlattı.

Mısır ve Kuveyt'ten Ortak Askeri Tatbikat, System.String[]
Mısır ve Kuveyt silahlı kuvvetleri ortak askeri tatbikat başlattı.

Mısır Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sabah-1 ve Yermuk- 4 isimli ortak askeri tatbikat Kuveyt'te başladı.

İki ülke askeri birliklerinin ortaklaşa ilkini düzenlediği Sabah-1 tatbikatına hava ve deniz kuvvetleri katılıyor.

Fiili tatbikat öncesi bilgilendirme amaçlı seminerlerin düzenleneceği belirtilen açıklamada, tatbikat sırasında deniz ve hava savunma birliklerinin ortak operasyonlar düzenleyeceği kaydedildi.

Açıklamada, birkaç gün sürecek Yermuk-4 askeri tatbikatı kapsamında da planlama, savaş yönetimi, savunma ve saldırı eğitimi verileceği ifade edildi.

Tatbikatların süresi hakkında kesin bilgi verilmedi.

Mısır ve Kuveyt ortaklığında 2010'da Yermuk-1, 2016'da Yermuk-2, 2017 yılında da Yermuk-3 tatbikatları yapılmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 05:49 Kaynak: AA

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