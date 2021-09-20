Mısır ve Libya İçişleri Bakanları, "güvenlik ortaklığı" konusunu görüştü - Son Dakika

Mısır İçişleri Bakanı Mahmud Tevfik, Libyalı mevkidaşı Halid Mazin'le iki ülke arasındaki güvenlik ortaklığının geliştirilmesi meselesini ele aldı.

Mısır İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Libyalı Bakan Mazin, beraberindeki üst düzey güvenlik heyetiyle gerçekleştirdiği Kahire ziyareti kapsamında Mısırlı mevkidaşı Tevfik'le bir araya geldi.

Görüşmede, ortak öneme sahip bir dizi güvenlik meselesi ile iki ülke arasındaki güvenlik ortaklığı ilişkilerinin geliştirilmesi yolları ele alındı.

Mazin, Libya İçişleri Bakanlığı'nın, Mısır güvenlik birimleriyle güvenlik işbirliği çerçevelerini güçlendirmeyi; özellikle de polis birimlerinin verimliliğinin artırılmasını umduğunu kaydetti.

Tevfik ise Mısır İçişlerinin, Libya polis güçlerine karşılaştıkları zorluklarla mücadele konusunda tüm destek ve yardımı sağlama taahhüdünü teyit etti.

Açıklamada, Libya heyetinin, Mısır'daki bir dizi eğitim ve öğretim tesisi ile Güvenlik Araştırmaları Merkezi'ni ziyaret ettiği kaydedildi.

Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli, 20 Nisan'da Libya'nın başkenti Trablus'u ziyaret ederek Başbakan Abdulhamid Dibeybe ile görüşmüştü. Görüşmede 2009 yılından beri durdurulmuş olan Mısır-Libya Ortak Yüksek Komitesi'nin çalışmalarına yeniden başlaması üzerinde anlaşmaya varıldığı belirtilmişti.

Söz konusu ziyaret sırasında iki ülke arasında ondan fazla iş birliği anlaşması imzalanırken, Mısır yönetimi de pek çok defa farklı platformlarda Libya hükümetine desteğini açıklamıştı.

Libya Başbakanı Dibeybe'nin 17 Haziran'da Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil ile gerçekleştirdiği görüşmede de Dibeybe'nin Mısır'ı ziyaret ederek anlaşma sağlanan tüm alanlarda Mısır-Libya Ortak Yüksek Komitesi'nin faaliyete geçirilmesi kararlaştırılmıştı.