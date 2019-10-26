Son Dakika Haberleri: Mısır ve Rusya'dan ortak hava tatbikatı
Son Dakika Güncel Mısır ve Rusya'dan ortak hava tatbikatı

Mısır ve Rusya'dan ortak hava tatbikatı

40 dakika önce

Mısır ve Rusya, "Dostluk Oku-1" isimli ortak ortak hava tatbikatı başlattı.

Mısır ve Rusya'dan ortak hava tatbikatı, System.String[]

Mısır ve Rusya, "Dostluk Oku-1" isimli ortak ortak hava tatbikatı başlattı.

Mısır Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rusya hava savunma güçlerinin iki ülke arasında ilk kez düzenlenecek "Dostluk Oku-1" tatbikatına katılmak üzere Mısır'a ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, tatbikatın amacının "Hava saldırı silahları ve bunlara karşı savunma taktiklerinin geliştirilmesi, hava sahasının güvenliğini sağlama ve stratejik hedefleri savunma konusunda karşılıklı tecrübe paylaşımı" olduğu aktarıldı.

Rus medyasında da bugün başlayan tatbikatın 7 Kasım'a kadar devam edeceği bilgisi paylaşıldı.

Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 10:06 Kaynak: AA
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