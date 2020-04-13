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Mısır ve Rusya dışişleri bakanları "Libya'daki gelişmeleri" görüştü
7 saat önce
Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile Libya ve Filistin'deki gelişmeleri görüştü.
Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile Libya ve Filistin'deki gelişmeleri görüştü.
Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Şukri'nin, kendisini arayan Rus Dışişleri Bakanı Lavrov ile bölgesel gelişmeleri değerlendirdiği bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.
Görüşmede ikilinin Libya'daki gelişmeler ve Filistin meselesinin yanı sıra, Suriye, Hedasi Barajı ve yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele konularını da ele aldığı kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 11:48 Kaynak: AA
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