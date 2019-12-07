Son Dakika Haberleri: Mısır ve Rusya'nın Akdeniz'deki ortak tatbikatı sona erdi
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Mısır ve Rusya'nın Akdeniz'deki ortak tatbikatı sona erdi

6 saat önce

Rusya ve Mısır arasında "Dostluk Köprüsü 2019" adı altında Akdeniz'de başlayan ortak askeri deniz tatbikatı sona erdi.

Mısır ve Rusya'nın Akdeniz'deki ortak tatbikatı sona erdi, System.String[]

Rusya ve Mısır arasında "Dostluk Köprüsü 2019" adı altında Akdeniz'de başlayan ortak askeri deniz tatbikatı sona erdi.

Mısır ordusundan yapılana yazılı açıklamada, Mısır ve Rusya arasında Akdeniz'de düzenlenen "Dostluk Köprüsü 2019" ortak askeri deniz tatbikatının sona erdiği belirtildi.

Açıklamada, tatbikata her iki ülkeden fırkateynler, roketatarlar, ikmal gemilerinin yanı sıra deniz özel kuvvetlerine ait unsurların katıldığı kaydedildi.

Mısır ve Rusya ekim ayında 2 hafta süren "Dostluk Oku-1" isimli ortak hava tatbikatı düzenlemişti.

Akdeniz, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 04:26 Kaynak: AA
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