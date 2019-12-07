Son Dakika › Güncel › Mısır ve Rusya'nın Akdeniz'deki ortak tatbikatı sona erdi - Son Dakika
Mısır ve Rusya'nın Akdeniz'deki ortak tatbikatı sona erdi
6 saat önce
Rusya ve Mısır arasında "Dostluk Köprüsü 2019" adı altında Akdeniz'de başlayan ortak askeri deniz tatbikatı sona erdi.
Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 04:26 Kaynak: AA
Rusya ve Mısır arasında "Dostluk Köprüsü 2019" adı altında Akdeniz'de başlayan ortak askeri deniz tatbikatı sona erdi.
Mısır ordusundan yapılana yazılı açıklamada, Mısır ve Rusya arasında Akdeniz'de düzenlenen "Dostluk Köprüsü 2019" ortak askeri deniz tatbikatının sona erdiği belirtildi.
Açıklamada, tatbikata her iki ülkeden fırkateynler, roketatarlar, ikmal gemilerinin yanı sıra deniz özel kuvvetlerine ait unsurların katıldığı kaydedildi.
Mısır ve Rusya ekim ayında 2 hafta süren "Dostluk Oku-1" isimli ortak hava tatbikatı düzenlemişti.
Son dakika: Art arda depremler! Akdeniz beşik gibi sallanıyor Son dakika: Rusya ve Esed rejiminin İdlib'e hava saldırılarında 20 sivil öldü Son dakika: Libya'dan Türkiye ile yapılan mutabakata ilişkin açıklama: Asla geri adım atmayacağız Galatasaray hasretini sona erdirdi