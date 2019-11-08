Son Dakika Haberleri: Mısır ve Rusya'nın ortak tatbikatı sona erdi
Son Dakika Güncel Mısır ve Rusya'nın ortak tatbikatı sona erdi

Mısır ve Rusya'nın ortak tatbikatı sona erdi

7 saat önce

Rusya ve Mısır'ın ortaklaşa gerçekleştirdiği askeri tatbikatın son gününde Rusya'nın ürettiği hava savunma sistemleri ateşlenerek tatbikat tamamlandı.

Rusya ve Mısır'ın ortaklaşa gerçekleştirdiği askeri tatbikatın son gününde Rusya'nın ürettiği hava savunma sistemleri ateşlenerek tatbikat tamamlandı.

Rusya ve Mısır arasında 'Dostluk Oku-1' adı altında 27 Ekim tarihinde Mısır'ın başkenti Kahire'de başlayan ortak askeri tatbikatı sona erdi. Tatbikatın ilk günlerinde Rusya ordusunun teknik uzmanları tarafından Mısır Savunma Bakanlığı'nda görevli askeri uzmanlara birçok Rus yapımı silahların kullanımıyla ilgili teorik bilgiler aktarıldı. Kasım ayının ilk günlerinde ise hava ve karada askeri tatbikatlara başlandı. Mısır çöllerinde gerçekleşen tatbikatın son 2 gününde ise Rusya'nın elinde bulunduğu ve tatbikat için Mısır'a gönderilen hava savunma sistemleri ateşlenerek önceden belirlenen hedef ve tehditler yok edildi. Rusya ve Mısır tarafından tatbikatın amacının "Hava saldırı silahları ve bunlara karşı savunma taktiklerinin geliştirilmesi, hava sahasının güvenliğini sağlama ve stratejik hedefleri savunma konusunda karşılıklı tecrübe paylaşımı" olduğu aktarılırken tatbikatta 100'e yakın Rus askerinin görev aldığı açıklandı.

TATBİKATTA SADECE RUS SİLAHLARI KULLANILDI

Tatbikatın son gününde hava savunma sistemleri tatbikatın sona ermesinin ardından her 2 ülkenin askeri kademeleri ve askerler arasında törenler yapıldı. Tatbikatı Rusya Hava Savunma Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Aleksandr Leonov ile Mısır Hava Savunma Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Ali Fahmi yerinde takip etti. Askeri törende de Leonov ve Fahmi askerler karşılıklı olarak hediyeler takdim etti.

Korgeneral Aleksandr Leonov tatbikat ile ilgili bilgi vererek özellikle Rusya'ya ait Buk-M2E, Tor-M2E, Pechora S-125, Igla-S manpad, Shilka-M4 Rus yapımı hava savunma sistemlerinin kullanıldığına ayrıca tatbikatta kullanılan tüm silahların Rus yapımı olmasına dikkat çekti.

(Erhan Altıparmak/İHA)

Mısır ve Rusya'nın ortak tatbikatı sona erdi

Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 09:55 Kaynak: İHA
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