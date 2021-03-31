Mısır ve Sudan ortak hava tatbikatı düzenledi - Son Dakika

Mısır ve Sudan 15 Kasım 2020'de yine Merevi Hava Üssün'de "Nil Kartalları 1" hava tatbikatını gerçekleştirmişti.

Sudan hava sahasında düzenlenen tatbikata Sudan Genelkurmay Başkanı Muhammed Osman el-Huseyin ve rütbeli askerlerin yanı sıra Mısır Hava Kuvvetlerinden de bazı üst düzey komutanların katıldığı kaydedildi.

Tatbikat kapsamında, ortak düşman hedeflerine karşı saldırı ve hedef olabilecek önemli kişilerin korunmasını içeren bir dizi özel operasyon yapıldığı aktarıldı.

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