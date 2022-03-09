Mısır ve Suudi Arabistan: İran'ın nükleer konusu daha etkin ele alınmalı - Son Dakika
Üye Girişi

Mısır ve Suudi Arabistan: İran'ın nükleer konusu daha etkin ele alınmalı

09.03.2022 06:15
Mısır ve Suudi Arabistan: İran'ın nükleer konusu daha etkin ele alınmalı

Suudi Arabistan ve Mısır, İran'ın nükleer konusuyla daha etkin bir şekilde ilgilenilmesi gerektiğini belirtti.

Suudi Arabistan ve Mısır, İran'ın nükleer konusuyla daha etkin bir şekilde ilgilenilmesi gerektiğini belirtti.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin kısa süreli Suudi Arabistan ziyareti ve Kral Selman ile görüşmesinin ardından bölgesel ve uluslararası gündemdeki konulara ilişkin iki ülke ortak açıklama yayınladı.

Açıklamada, İki devletli çözüm temelli İsrail Filistin çekişmesinin kapsamlı bir çözüme kavuşturulmasının önemine işaret edildi.

Yemen'de Husilerin Kızıldeniz'deki deniz taşımacılığını tehdit etmelerinin kabul edilemez olduğunun belirtildiği açıklamada, Yemen'de Suriye'de ve Libya'da siyasi çözüm yollarının bulunmasının önemi vurgulandı.

İki taraf, Irak'ta terörü bitirecek ve içişlerine dış müdahaleyi sonlandıracak bir hükümetin kurulması temennisinde bulundu.

Sudan ve Lübnan'a yer verilen açıklamada, Hartum'da taraflara diyalog, Beyrut'ta krizin atlatılması için de gerekli reformların yapılmasının önemi hatırlatıldı.

Açıklamada, Suudi Arabistan'ın Etiyopya'ya "tek taraflı politikalardan vazgeçmesinin ve Mısır ve Sudan ile Hedasi Barajı konusunda işbirliğinin zorunlu olduğu ağırdan almaksızın bağlayıcı bir hukuki anlaşmanın gerekli olduğu" görüşüne sahip olduğu mesajı verildi.

Mısır da açıklamada, Suudi Arabistan topraklarına yönelik saldırıların kabul edilemez olduğu ve Suudi Arabistan ve Körfez'in güvenliğinin Mısır'ın güvenliğinin bir parçası olarak görüldüğü hatırlatıldı.

İki ülke Afganistan'da teröre bir sığınak oluşturulmasına izin verilmemesi gerektiği ve ülkedeki insani yardımların destek verilmesi gerektiği ifade edildi.

İran'ın nükleer ve balistik silahlar konusunun tüm yansımalarıyla, bölgeye ve uluslararası yapıya istikrar ve güvenliğe kazandıracak şekilde, ciddi ve etkin bir düzeyde ilgilenmenin önemine vurgu yapıldı.

Ayrıca, İran'ın bölge ülkelerine saldırganca tutum ve davranışlarının tehlikesine dikkat çekilen açıklamada, Tahran yönetiminin nükleer silaha sahip olmasının tehlikesine dikkat çekilerek, bu konuda yapılacak uluslararası anlaşmada bölge ülkelerinin katılımının sağlanması gerektiği hatırlatıldı.

Açıklamada, iki ülkenin aralarındaki ilişkilerin ve özellikle askeri alanda işbirliğinin güçlendirilmesi yönünde arzulu oldukları kaydedildi.

Ayrıca ekonomik ve yatırım alanlarında ortaklığın güçlendirilmesi konusunda ülkelerin hemfikir olduğu ve bunu daha geniş ufuklara taşıma konusunda kararlı oldukları belirtildi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es- Sisi, dün Suudi Arabistan'a kısa süreli ziyaretinde Kral Selman bin Abdulaziz ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile bir araya geldi.

YORUMLAR
500
Son dakika haberi! Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Riyad'da Suudi Arabistan Kralı Selman ile görüştü Son dakika haberi! Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Riyad'da Suudi Arabistan Kralı Selman ile görüştü Son dakika haber | İran Devrim Muhafızları Ordusu ikinci askeri uydusunu uzaya fırlattı Son dakika haber | İran Devrim Muhafızları Ordusu ikinci askeri uydusunu uzaya fırlattı

Suudi Arabistan, Nükleer, Mısır, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mısır ve Suudi Arabistan: İran'ın nükleer konusu daha etkin ele alınmalı - Son Dakika


Son Dakika
01:00 Çeyrek finale yükseldiler! Bayern Münih, Salzburg'u 7-1 mağlup etti
00:43 Zelenski isyan etti! Dünya liderlerine seslenerek: 13 gündür sadece söz veriyorsunuz
00:14 Film senaryosu değil gerçek! Şahıs refakatçi kılığına girip husumetlisini vurdu
00:05 İlklerin maçı oldu! Bayern Münih'in ilk yarıdaki üstünlüğü taraftarı sinirlendirdi
23:55 Uçuşu olanlar dikkat! THY, iki havalimanındaki bazı seferlerini iptal etti
23:53 TFF'ye bir tepki de Fenerbahçe'den geldi: Türk futbolu kimlerin elinde?
23:52 NATO'nun 8 Mart paylaşımındaki detay dikkat çekti! Kamuflajının üzerinde Nazizm sembolü yer aldı
23:24 Hakem kararında "Kulüpler Birliği'nin etkisi var" iddiasına jet yanıt: Hiçbir şekilde bilgimiz yok
23:18 Geri sayım başladı! Uygun fiyatlı iPhone SE 2022 tanıtıldı
23:14 FIFA'dan Ukrayna ve Rusya kararı! Yarı final maçını haziran ayına erteledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2022 06:22:12. #1.11#
SON DAKİKA: Mısır ve Suudi Arabistan: İran'ın nükleer konusu daha etkin ele alınmalı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement