Son Dakika Haberleri: Mısır ve Tunus Cumhurbaşkanları Terörle Mücadeleyi Görüştü

Mısır ve Tunus Cumhurbaşkanları Terörle Mücadeleyi Görüştü

54 dakika önce

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Tunus Cumhurbaşkanı el-Baci Kaid es-Sibsi, Kızıldeniz sahilindeki Şarm eş-Şeyh kentinde bir araya geldi.

Mısır ve Tunus Cumhurbaşkanları Terörle Mücadeleyi Görüştü, System.String[]
Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es- Sisi ile Tunus Cumhurbaşkanı el-Baci Kaid es-Sibsi, Kızıldeniz sahilindeki Şarm eş-Şeyh kentinde bir araya geldi.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Sisi ve Sibsi'nin Şarm eş-Şeyh'te düzenlenen "İstikrarda Yatırım" başlıklı Avrupa Birliği (AB)- Arap Birliği Zirvesi öncesinde görüştüğü belirtildi.

Görüşmede her iki tarafın da güvenlik iş birliğinin desteklenmesinin zorunluluğuna dikkati çekerek, iki ülke ve bölgeyi tehdit eden terör grupları ve kriz bölgelerinden dönenlere ilişkin bilgi değişiminde Tunus ve Mısır'ın iş birliğinin önemine vurgu yapıldı.

Açıklamada, Sisi'nin bölgenin karşı karşıya olduğu krizler ve zorluklar konusunda etkin kararlar alınmasını beklediği aktarıldı.

Öte yandan Tunus Cumhurbaşkanlığının görüşmeye ilişkin açıklamasında, Sibsi'nin Tunus'la Mısır'ın terörle mücadelede gösterdikleri çabada karşılıklı dayanışma içinde oldukları vurgulandı. Sibsi'nin Libya sorununun çözümünde iki ülke arasındaki istişare ve koordinasyon seviyesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdiği belirtildi.

Mısır'ın ev sahipliğindeki AB-Arap Birliği Zirvesi'ne, 18 AB ülkesi farklı düzeylerde katılıyor.

Bu arada, zirvenin ikinci gününe katılacak Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Şarm el-Şeyh'e geldiği bildirildi.

Arap liderlerin büyük bölümü katılmıyor

21 aktif üyesi bulunan Arap Birliği ülkelerinden 11'i zirvede kral, emir ve cumhurbaşkanı seviyesinde temsil ediliyor. Toplantıya dörder ülke başbakan ve dışişleri bakanı, iki ülke ise daha düşük düzeyde katılım sağlıyor.

Katar'ın Arap Birliği daimi temsilcisi seviyesinde temsil edildiği zirveye, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BEA) Fuceyra bölgesi valisini göndermesi ise zirve öncesinde en dikkat çeken gelişme oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 02:19 Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı, Avrupa Birliği, Mısır, Tunus, Güncel
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