Mısır ve Tunus'ta koronavirüs vaka sayısı arttı - Son Dakika
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Mısır ve Tunus'ta koronavirüs vaka sayısı arttı

6 saat önce

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı Mısır'da 109, Tunus'ta 18'e yükseldi.

Mısır ve Tunus'ta koronavirüs vaka sayısı arttı, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı Mısır'da 109, Tunus'ta 18'e yükseldi.

Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli, düzenlediği basın toplantısında, ülkede Kovid-19 tespit edilen kişi sayısının 109'a yükseldiğini belirtti.

Medbuli, sayı vermeden bazı hastaların da iyileştiğini kaydetti.

Mısır'da, Kovid-19 nedeniyle bugünden itibaren iki hafta boyunca tüm okullarda eğitime ara verilmişti.

Tunus Sağlık Bakanlığı da ülkede Kovid-19 tespit edilen kişi sayısının 18'e yükseldiğini açıkladı.

Tunus hükümeti, koronavirüs ile mücadele kapsamında 4 Nisan'a kadar deniz sınırını ve İtalya'yla hava sınırını kapatırken, cemaatle namazları da askıya almıştı.

Tunus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 11:06 Kaynak: AA
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