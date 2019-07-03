Son Dakika Haberleri: Mısır ve Ürdün 8 mutabakat zaptı ve işbirliği protokolü imzaladı
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Mısır ve Ürdün 8 mutabakat zaptı ve işbirliği protokolü imzaladı

1 saat önce

Mısır ve Ürdün, çeşitli alanlarda 8 mutabakat zaptı ve işbirliği protokolü imzaladı.

Mısır ve Ürdün 8 mutabakat zaptı ve işbirliği protokolü imzaladı, System.String[]
Mısır ve Ürdün, çeşitli alanlarda 8 mutabakat zaptı ve işbirliği protokolü imzaladı.
Ürdün resmi haber ajansı PETRA'da yer alan habere göre, Mısır'ın başkenti Kahire'de iki ülke Başbakanlarının katılımıyla gerçekleşen 28. dönem Ürdün-Mısır Yüksek Komite toplantıları yapıldı.
Toplantıda kamu yönetimi, kamu hizmeti, limanlar, inşaat, iskan gibi çeşitli alanlarda 8 mutabakat zaptı ile serbest yatırım bölgeleri, radyo ve televizyon gibi alanlarda işbirliği protokollerinin imzalandığı kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 10:21 Kaynak: AA
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