Mısır ve Ürdün 8 mutabakat zaptı ve işbirliği protokolü imzaladı
1 saat önce
Mısır ve Ürdün, çeşitli alanlarda 8 mutabakat zaptı ve işbirliği protokolü imzaladı.
Mısır
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 10:21 Kaynak: AA
ve Ürdün
, çeşitli alanlarda 8 mutabakat zaptı ve işbirliği protokolü imzaladı.
Ürdün resmi haber ajansı PETRA'da yer alan habere göre, Mısır'ın başkenti Kahire
'de iki ülke Başbakanlarının katılımıyla gerçekleşen 28. dönem Ürdün-Mısır Yüksek Komite toplantıları yapıldı.
Toplantıda kamu yönetimi, kamu hizmeti, limanlar, inşaat, iskan gibi çeşitli alanlarda 8 mutabakat zaptı ile serbest yatırım bölgeleri, radyo ve televizyon gibi alanlarda işbirliği protokollerinin imzalandığı kaydedildi.
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