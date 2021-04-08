Mısır ve Ürdün, ABD'nin Filistin'e yardımlarını yeniden başlatma kararından memnun - Son Dakika

Mısır ve Ürdün, ABD'nin eski Başkan Donald Trump döneminde askıya aldığı Filistin yardımlarını yeniden başlatma kararından memnuniyet duyduğunu açıkladı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "ABD yönetiminin, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) fonları dahil olmak üzere kardeş Filistin halkına yönelik ekonomik, kalkınma ve insani yardımları yeniden başlatma kararından memnuniyet duyulduğu" ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu kararın, "Filistinlilerin maruz kaldığı sıkıntıların hafifletilmesine katkıda bulunacağı, benzeri görülmemiş ekonomik ve insani zorluklar karşısında maddi destek sağlayacağı ve UNRWA'nın Filistin halkının zaruri ihtiyaçlarını tedarik etmesine imkan tanıyacağı" belirtildi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da ABD'nin aldığı kararın memnuniyetle karşılandığı ifade edilerek, "sağlanacak mali desteğin, UNRWA'nın yaşadığı mali krizi aşmasına ve hayati öneme sahip hizmetleri yerine getirmesine yardımcı olacağı" vurgulandı.

Açıklamada ayrıca "Ürdün, ABD'nin kararını; Filistinli mültecilerin eğitim, sağlık ve insani ihtiyaçlarının karşılanması konularında UNRWA'nın kapasitesinde önemli ve olumlu etki sağlayacak bir adım olarak görüyor." ifadelerine yer verildi.

ABD, Trump döneminde askıya alınan Filistin yardımlarını yeniden başlatıyor

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, dün, Trump döneminde askıya alınan Filistin yardımlarını yeniden başlatmayı planladıklarını duyurmuştu.

Blinken, başlatılacak yardım paketine, Gazze Şeridi ve Batı Şeria'nın kalkınması için 75 milyon dolar, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansının (USAID) programları için 10 milyon dolar ve UNRWA programları için 150 milyon dolarlık desteklerin dahil olduğunu kaydetmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, geçen ay da işgal altındaki Batı Şeria ile abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere 15 milyon dolar insani yardım yapıldığını açıklamıştı.

Trump'ın, göreve gelmesinden kısa süre sonra Washington'un UNRWA'ya yaptığı finansal desteği kesmesi, uluslararası yardım kuruluşunu büyük sıkıntıya sokmuştu.

UNRWA; Batı Şeria, Gazze Şeridi, Kudüs, Ürdün, Lübnan ve Suriye'de 5 milyondan fazla mülteciye yardım sağlıyor.