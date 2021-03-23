Mısır ve Ürdün "ortak iş birliği" kapsamında 7 anlaşma imzaladı - Son Dakika

Mısır ile Ürdün arasında farklı alanlarda ikili iş birliğinin geliştirilmesine yönelik bazı anlaşmalar yapıldı.

Mısır'daki devlet gazetelerinden Ahram'da yer alan habere göre, Ürdün'ün başkenti Amman'da düzenlenen Mısır-Ürdün Ortak Yüksek Komitesinin 29. oturumunda iki ülke arasında 7 yeni anlaşma imzalandı.

Tarafların "elektrik enerjisi, Mısır ile Ürdün'deki bakanlıklar arasında tecrübe aktarımı, su kaynaklarının kullanımı, konut ve kentsel kalkınma" gibi alanlarda ikili yürütme programı konusunda anlaşmalara vardığı bildirildi.

Tarihi eserler konusunda iş birliği, iki ülkede bulunan şirketlerin denetimi, iletişim ve bilgi teknolojisi gibi alanlarda da mutabakat zaptı imzalandığı belirtildi.

Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli, Ürdünlü yetkililerle görüşmek üzere bu sabah Amman'a gitmişti.