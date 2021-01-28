Mısır ve Yunanistan'dan Akdeniz'de ortak tatbikat - Son Dakika

Mısır ve Yunanistan deniz kuvvetleri, Akdeniz'de ortak tatbikat gerçekleştirdi.

Mısır basınında yer alan habere göre, tatbikata Yunan savaş gemisi "HS HYDRA F-452" ve Mısır fırkateyni "TABA" katıldı.

Haberde, Mısır ve Yunanistan silahlı kuvvetleri arasındaki ikili iş birliğinin, iki ülkenin ortak menfaatlerini gerçekleştirme ve bölgede deniz güvenliği ile istikrarını sağlama kapsamında hayata geçirildiği kaydedildi.

Akdeniz'de Mısır, Yunanistan, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) katıldığı son ortak tatbikat 30 Kasım 2020'de yapılmıştı.