Mısır ve Yunanistan dışişleri bakanları "Libya'daki gelişmeleri" görüştü - Son Dakika
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Mısır ve Yunanistan dışişleri bakanları "Libya'daki gelişmeleri" görüştü

09.10.2022 17:10
Mısır ve Yunanistan dışişleri bakanları "Libya'daki gelişmeleri" görüştü

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, resmi ziyaret kapsamında başkent Kahire'ye gelen Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile görüştü.

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, resmi ziyaret kapsamında başkent Kahire'ye gelen Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile görüştü.

Kahire'deki Dışişleri Bakanlığı konutunda gerçekleşen görüşmede başta yenilenebilir enerji olmak üzere çeşitli alanlarda iş birliğini geliştirmenin yolları ile Orta Doğu ve Libya'daki son gelişmeler ele alındı.

İkili, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Mısır Dışişleri Bakanı Şukri, "Yunanistan ile ilişkilerimiz, iki ülke arasında tüm güç ve dayanışmayla stratejik bir hale geldi. Görüşmede, başta enerji ve güvenliği olmak üzere çeşitli alanlarda iş birliğini geliştirmenin yollarını tartıştık." dedi.

Konuşmasında Libya dosyasına da değinen Şukri, Yunan mevkidaşı Dendias ile Libya'da en yakın zamanda seçimlerin yapılması konusunda mutabık kaldıklarını ifade etti.

Öte yandan Yunan Bakan Dendias da Libya seçimlerinin yapılmasının önemine değinerek, Mısır'ın kendileri için stratejik bir dost ülkeden fazlası olduğunu söyledi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, resmi temasları kapsamında bugün Mısır'a gelmişti.

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Kaynak: AA

Yunanistan, Kahire, Libya, Mısır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mısır ve Yunanistan dışişleri bakanları 'Libya'daki gelişmeleri' görüştü - Son Dakika

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