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Mısır ve Yunanistan, elektrik temini anlaşmasının uygulanmasını hızlandırmayı görüştü - Son Dakika

Mısır ve Yunanistan, elektrik temini anlaşmasının uygulanmasını hızlandırmayı görüştü

02.02.2022 18:12
Mısır ve Yunanistan, elektrik temini anlaşmasının uygulanmasını hızlandırmayı görüştü

Mısır Elektrik ve Yenilenebilir Enerji Bakanı Muhammed Şakir ile Yunanistan Çevre ve Enerji Bakanı Kostas Skrekas, iki ülke arasında imzalanan Elektrik Bağlantısı Mutabakat Muhtırası anlaşmasının uygulanmasının hızlandırılmasını görüştü.

Mısır Elektrik ve Yenilenebilir Enerji Bakanı Muhammed Şakir ile Yunanistan Çevre ve Enerji Bakanı Kostas Skrekas, iki ülke arasında imzalanan Elektrik Bağlantısı Mutabakat Muhtırası anlaşmasının uygulanmasının hızlandırılmasını görüştü.

Mısır Elektrik ve Yenilenebilir Enerji Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, bakanlar Şakir ve Skrekas, telekonferans aracılığıyla bir görüşme yaptı.

Görüşmede bakanlar Mısır'dan Yunanistan'a elektrik temini projesinin en yüksek kalitede uygulanmasını hızlandıracak adımların atılması konusunda anlaştı.

Bakan Şakir, görüşmede yaptığı açıklamada, iki ülkenin kuzey ve güneyi birbirine bağlayan bir köprüyü temsil ettiğini, Mısır'ın Yunanistan'ın Afrika ülkelerine açılan kapısı ve Yunanistan'ın da Mısır'ın Avrupa kıtasına açılan kapısı olması dolayısıyla ülkesinin elektrik ara bağlantı projesini uygulamaya önem verdiğini vurguladı.

Şakir, komşu ülkelerle elektrik bağlantısında önemli adımlar atıldığını, Suudi Arabistan ile şu anda uygulanmakta olan elektrik bağlantı projesine ek olarak Mısır, Ürdün, Libya ve Sudan arasında bağlantı hatları olduğu bilgisini paylaştı.

Bakan Skrekas da pek çok teknik, ekonomik, çevresel ve sosyal faydaları nedeniyle ülkesinin bu önemli projenin hızlı bir şekilde uygulanmasını önemsediğini dile getirdi.

Yunanistan-Mısır Elektrik Bağlantısı Mutabakat Muhtırası 14 Ekim 2021'de Atina'da imzalanmıştı.

Yunan basınında yer alan haberlerde, temelleri Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Haziran 2021'deki Mısır ziyareti sırasında atılan anlaşmanın Avrupa'nın enerji güvenliğine katkıda bulunacağı ve Mısır'ın ihtiyaç fazlası enerji arzını Avrupa pazarına ulaştırma arzusunu da karşılayacağı ileri sürülüyor.

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Yenilenebilir Enerji, Togo Cumhuriyeti, Yunanistan, Mısır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mısır ve Yunanistan, elektrik temini anlaşmasının uygulanmasını hızlandırmayı görüştü - Son Dakika


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