Mısır yargısı, Yahudi Haham Ebu Hasira'nın mezarının işgal altındaki Kudüs'e nakledilmesini reddetti - Son Dakika

Mısır yargısı, Yahudi Haham Ebu Hasira'nın mezarının işgal altındaki Kudüs'e nakledilmesini reddetti

Mısır Yüksek İdare Mahkemesi, Yahudi Haham Ebu Hasira'nın mezarının işgal altındaki Kudüs'e taşınması talebini reddetti.

Mısır yargısı, Yahudi Haham Ebu Hasira'nın mezarının işgal altındaki Kudüs'e nakledilmesini reddetti, System.String[]

Mısır Yüksek İdare Mahkemesi, Yahudi Haham Ebu Hasira'nın mezarının işgal altındaki Kudüs'e taşınması talebini reddetti.

Yargı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yüksek İdare Mahkemesi, Yahudi Haham Ebu Hasira'nın mezarının işgal altındaki Kudüs'e nakledilmesi talebinin reddine karar verdi.

Temyiz makamı olarak davaya bakan Yüksek İdare Mahkemesi'nin kararının nihai olduğu ve bütün itiraz yollarının tükendiği bildirildi.

İsrail 2012'de Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) aracılığı ile Mısır'dan Yahudi Haham Ebu Hasira'nın mezarının Kudüs'e nakledilmesini talep etmişti.

Yahudilerin inancına göre Fas asıllı Yahudi Haham olan Ebu Hasira, 1805-1880 yıllarında yaşadı. Büyük bir Yahudi ailesine mensup olan ve ailesinin bazı fertleriyle Mısır'a göç eden Ebu Hasira'nın "mübarek" bir kişi olduğuna inanılıyor.

Mısır'ın Behira kentine bağlı Demito köyünde bulunan ve Ebu Hasira'ya ait olduğuna inanılan türbe, her yıl 26 Aralık- 2 Ocak'ta düzenlenen doğum yıl dönümü etkinlikleri sebebiyle İsrail'in yanı sıra Fas ve Fransa'dan gelen yüzlerce Yahudi tarafından ziyaret ediliyor.

Yahudi, İşgal, Kudüs, Haham, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 01:23 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mısır yargısı, Yahudi Haham Ebu Hasira'nın mezarının işgal altındaki Kudüs'e nakledilmesini reddetti - Son Dakika

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