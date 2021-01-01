- Mısır yeni yıla havai fişek gösterisiyle "merhaba" dedi - Son Dakika

- Mısır yeni yıla havai fişek gösterisiyle "merhaba" dedi

- Mısır yeni yıla havai fişek gösterisiyle "merhaba" dedi Mısır'ın başkenti Kahire'de halk, 2021 yılını havai fişek gösterisiyle karşıladı.

- Mısır yeni yıla havai fişek gösterisiyle "merhaba" dedi KAHİRE - Mısır'ın başkenti Kahire'de halk, 2021 yılını havai fişek gösterisiyle karşıladı. Dünya genelinde yeni yıl kutlamalarında aralarında Mısır'ın da bulunduğu birçok ülkede düzenlenen havai fişek gösterileri izleyenlerine görsel şölen yaşattı. Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen gösteride, Yaşasın Mısır Köprüsü'nden atılan havai fişekler dakikalarca gökyüzünü aydınlattı. Gösteri, binlerce vatandaş tarafından izlenirken, korona virüs (Coivd-19) nedeniyle Mısır polisi, başkentteki kutlamalardan saatler öncesinde sıkı önlemler aldı.

Son Dakika

Kısıtlamaya rağmen yattaki yılbaşı eğlencesini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu yasakları keyfimiz için istemiyoruz

Son Dakika! Erdoğan'dan Fikri Sağlar'ın 'türban' çıkışına sert tepki: CHP'nin faşizan anlayışının bir yansımasıdır

Herkesin öldü zannettiği sürücünün alkollü olduğu anlaşıldı

Ukrayna Başbakanı'ndan dikkat çeken video mesajı! Dostluk bölümünde Erdoğan'la görüntüsü yer aldı

Havai fişek patlaması sonucu gözünden yaralanan Omar Elabdellaoui ile ilgili doktorundan ilk açıklama geldi

Bu nasıl vicdansızlık! Biri hamile 2 yılkı atı silahla vurularak öldürüldü

Şafak Sezer'in Bülent Ersoy'la ilgili sorusu programa damga vurdu: En başından beri mi?

Eda Taşpınar ile ayrıldıklarını açıklayan oyuncu Çağrı Atakan, Survivor 2021'e gidiyor