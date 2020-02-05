Mısır yolcu uçağı pist dışına çıkıp taksiye çarpmıştı - Son Dakika

21 Ağustos 1996: Mısır Havayolları'na ait Boeing 707 uçak pistten çıktı. Tren yoluna birkaç metre kala, karayolunda seyir halindeki bir taksiye çarpan uçak alev aldı. Kazada 19 yolcu yaralandı, uçak hurdaya ayrıldı.

19 Ağustos 2001: Hamburg-İstanbul seferini yapan Boeing 737-700 tipi yolcu uçağı, iniş sonrası pistten çıktı. 135 yolcu ve 6 mürettebat taşıyan uçak, toprak zeminde 50 metre sürüklendi.

19 Temmuz 2002: Bosphorus Havayolları'na ait Airbus 300 tipi uçak, 300 yolcusuyla iniş yaptığı havalimanında park yerine giderken pistten çıktı.

11 Ocak 2004: Özel bir şirketin Airbus A300 tipi kargo uçağı, park yerine giderken pistten çıktı. Yaklaşık 10 metre sürüklenerek çamura saplandı.

22 Nisan 2005: New York-İstanbul seferini yapan ve içinde 168 yolcu bulunan Amerikan Delta Havayolları'na (DAL) ait yolcu uçağı 06-24 pistinden çıkarak emniyet şeridine girdi.

PİST DIŞINA ÇIKMA KAYNAKLI KAZALAR ŞÖYLE;

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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