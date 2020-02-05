Mısır yolcu uçağı pist dışına çıkıp taksiye çarpmıştı - Son Dakika

PİST DIŞINA ÇIKMA KAYNAKLI KAZALAR ŞÖYLE;
21 Eylül 2017: Atatürk Havalimanı'ndan kalkan Cessna Citation VII tipi iş jeti, acil durum bildirdikten sonra iniş sırasında pistten çıkarak yandı.
16 Kasım 2008: Romanya'nın başkenti Bükreş'ten İstanbul'a gelen, Tarom Havayolları'na ait 737-400 tipi "Hunedoara" adlı uçak, Atatürk Havalimanı'na indikten sonra pistten çıktı23 Mart 2007: Afgan Ariana Havayolları'na ait Airbus A300 yolcu uçağı pistten çıktı.16 Haziran 2006: Kuban Havayolları'nın Krasnador- İstanbul seferini yapan Yak-42 tipi yolcu uçağı Atatürk Havalimanı'ndaki pistte duramayarak toprak zemine saplandı. 14 Mart 2006: İran Hava Yolları'na ait uçak iniş yaparken duramayınca pistten çıktı. Pist sonundaki 'stop way' olarak adlandırılan beton zeminde duran uçağın yolcuları büyük korku yaşadı.18 Eylül 2005: Moskova-İstanbul seferini yapan Rus Airline 400 Havayolları'na ait uçak, 164 yolcusuyla birlikte inişe geçtiği sırada frenleri tutmadı. Yaklaşık 1 kilometre pistte yol alan uçağın, bütün lastikleri parçalandı.16 Eylül 2005: Kayseri-İstanbul seferini yapan özel havayolu şirketinin MD 88 tipi "Ece" adlı uçağı, iniş sırasında pisti tamamladığı sırada, kayarak pist dışına çıktı.22 Nisan 2005: New York-İstanbul seferini yapan ve içinde 168 yolcu bulunan Amerikan Delta Havayolları'na (DAL) ait yolcu uçağı 06-24 pistinden çıkarak emniyet şeridine girdi.11 Ocak 2004: Özel bir şirketin Airbus A300 tipi kargo uçağı, park yerine giderken pistten çıktı. Yaklaşık 10 metre sürüklenerek çamura saplandı.19 Temmuz 2002: Bosphorus Havayolları'na ait Airbus 300 tipi uçak, 300 yolcusuyla iniş yaptığı havalimanında park yerine giderken pistten çıktı.19 Ağustos 2001: Hamburg-İstanbul seferini yapan Boeing 737-700 tipi yolcu uçağı, iniş sonrası pistten çıktı. 135 yolcu ve 6 mürettebat taşıyan uçak, toprak zeminde 50 metre sürüklendi.21 Ağustos 1996: Mısır Havayolları'na ait Boeing 707 uçak pistten çıktı. Tren yoluna birkaç metre kala, karayolunda seyir halindeki bir taksiye çarpan uçak alev aldı. Kazada 19 yolcu yaralandı, uçak hurdaya ayrıldı.
1 Ocak 1996: Romanya Havayolları'na ait uçak, kaygan zeminde pistten çıktı.