Mısır yönetimi AstraZeneca'dan 30 milyon doz Kovid-19 aşısı alacak - Son Dakika

Mısır hükümeti, İngiltere merkezli ilaç firması AstraZeneca'dan 30 milyon doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı alınacağını açıkladı.

Mısır Maliye Bakanı Muhammed Muit, düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19'la mücadele kapsamında 30 milyon doz Kovid-19 aşısının ithalatı için AstraZeneca ile sözleşme yaptıklarını duyurdu.

Bakan Muit, aşı için İngiliz firmasına 30 Kasım-15 Aralık tarihlerinde 8 milyar Mısır cuneyhi (yaklaşık 511 bin dolar) ödeme yapıldığını, aralık ayı sonuna kadar 8 milyar cuneyh daha ödenmesinin planlandığını söyledi.

Hükümetin salgından olumsuz etkilenen sektörler için vergileri erteleme imkanı sunduğuna da değinen Muit, "Vergisini ertelemek isteyenler başvuruda bulunmalı. Sonra bu başvurular karara bağlanacak ve onaylanacaktır." dedi.

Mısır, Kovid-19 aşısı almak için daha önce de Çin'in SinoPharm ile şirketiyle anlaşmıştı. Bu kapsamda 20 milyon dozluk sevkiyat 10 Aralık'ta Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) üzerinden Mısır'a ulaşmıştı.