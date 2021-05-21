Mısır yönetimi, Filistin ve İsrail'i ateşkese uymaya çağırdı - Son Dakika

Mısır yönetimi, Filistin ve İsrail'e, 11 gün boyunca İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıların ardından cuma gecesi saat 02: 00 itibarıyla başlayan ateşkese uyma çağrısında bulundu.

Mısır resmi haber ajansı MENA'nın haberinde, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin talimatları kapsamında uygulama prosedürlerini takip etmek ve istikrarı koruyacak sonraki önlemler konusunda anlaşmak için Tel Aviv ve Filistin topraklarına gönderilen iki güvenlik heyetinin bölgeye ulaştığı aktarıldı.

Haberde, güvenlik heyetlerinin Filistin ve İsrail'e Kahire'nin ara buluculuğunda uygulanmaya başlanan ateşkese uyma çağrısında bulunduğu aktarıldı.

Tel Aviv'e giden güvenlik heyeti hakkında detaylara yer verilmeyen haberde, Gazze Şeridi'ne giden güvenlik heyetinin Filistinli gruplar ile ateşkesi denetleme çalışmalarına başladığı kaydedildi.

Haberde ayrıca, tarafların Mısır'dan ateşkesi uygulama prosedürlerini takip etmeleri talebinde bulundukları belirtildi.

Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Hafız, ateşkes hakkında yaptığı açıklamada, "Şimdiki önceliğimiz, uygulama prosedürlerini takip etmek ve Gazze Şeridi'nde istikrarı koruyacak sonraki önlemler konusunda anlaşmak" olduğunu ifade etmişti.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'tan itibaren düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 243 kişi hayatını kaybetmişti.