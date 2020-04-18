Mısır yönetimi yurt dışındaki vatandaşlarının tahliyesini masaya yatırdı - Son Dakika

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ilgili bakanlarla yurt dışındaki vatandaşlarının tahliyesini görüştü.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Sisi, Başbakan Mustafa Mebdulli'nin yanı sıra Dışişleri, Turizm ve Sivil Havacılık bakanlarıyla bir toplantı gerçekleştirdi.

Görüşmede, geçici süreyle yurt dışına giden Mısırlıların tahliyesi için sarf edilen çabalar ele alındı.

Göç Bakanı Nebile Mükerrem, salı günü yaptığı açıklamada, geçici süreyle yurt dışına giden Mısırlıların sayısının 3 bin 378 olduğunu belirtmişti.

Öte yandan, son haftalarda sosyal medya platformlarında yurt dışındaki Mısırlıların ülkelerine dönme talepleri gündeme gelmişti.

Mısır'da 205 kişi Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybetti, ülkedeki vaka sayısı ise 2 bin 844'e yükseldi.