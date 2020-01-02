Mısır yönetiminden Libya tezkeresi açıklaması - Son Dakika
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Mısır yönetiminden Libya tezkeresi açıklaması

6 saat önce

Mısır yönetimi Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden (TBMM) geçmesine tepki gösterdi.

Mısır yönetiminden Libya tezkeresi açıklaması, System.String[]

Mısır yönetimi Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden (TBMM) geçmesine tepki gösterdi.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile Türkiye arasında imzalanan Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası'nın "meşru" olmadığı iddia edilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Mısır Arap Cumhuriyeti, Türkiye hükümeti ile Serrac arasında 27 Kasım 2019 tarihinde İstanbul'da imzalanan Mutabakat Muhtırası ve Askeri İş birliği anlaşması gereği, Libya'ya asker gönderilmesi tezkeresinin parlamentodan geçmesini en sert ifadelerle kınıyor."

Açıklamada, TBMM'nin söz konusu adımının, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2011 yılında aldığı 1970 sayılı "Libya'ya silah gönderilmesine ilişkin kararına" aykırı olduğu öne sürüldü.

Açıklamada, "2015 yılında imzalanan Suheyrat Anlaşması gereği Serrac hükümetinin tek taraflı olarak uluslararası anlaşmalara imza atma yetkisi bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Libya'nın doğusundaki darbeci General Halife Hafter'e destek veriyor. Mısır yönetimi Arap Birliğini 30 Aralık'ta olağanüstü toplantıya çağırmıştı. Daimi temsilciler seviyesinde 31 Aralık'ta yapılan toplantıdan Hafter'e destek kararı çıkmamıştı.

Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birlikleri ise "Burkan el-Gadab" operasyonunu başlatmıştı.

Türkiye, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 09:06 Kaynak: AA
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