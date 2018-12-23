Son Dakika Haberleri: Mısır Yönetimine "Gözaltındaki Gazetecinin Serbest Bırakılması" Çağrısı

Mısır Yönetimine "Gözaltındaki Gazetecinin Serbest Bırakılması" Çağrısı

1 saat önce

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü, iki yıldır Mısır'da yargı kararı olmaksızın gözaltında tutulan Katar merkezli Al-Jazeera televizyonu çalışanı Mısırlı gazeteci Mahmud Hüseyin Cuma'nın serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Mısır Yönetimine
Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü, iki yıldır Mısır'da yargı kararı olmaksızın gözaltında tutulan Katar merkezli Al-Jazeera televizyonu çalışanı Mısırlı gazeteci Mahmud Hüseyin Cuma'nın serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü'nden yapılan yazılı açıklamada, Mısır yasalarına göre maksimum gözaltı süresinin iki yıl olduğu hatırlatılarak, 22 Aralık itibarıyla Cuma'nın iki yıllık süreyi doldurduğu bildirildi.

Cuma'nın kayıtsız şartsız serbest bırakılması istenilen açıklamada, Mısırlı gazeteci hakkındaki suçlamaların kaldırılması istendi.

Al-Jazeera televizyonunda çalışan Mısırlı gazeteci Cuma, 2016 yılında ailesini ziyaret için geldiği Mısır'dan Katar'a dönüşü esnasında Kahire Havaalanı'nda gözaltına alınmıştı.

Mısır savcılığı, Cuma'ya "yasa dışı örgüte üye olmak, yalan haber yaymak ve toplumda kötülük tohumları ekmek" gibi suçlamalar yöneltmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 07:55 Kaynak: AA

Mısır, Güncel
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