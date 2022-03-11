Mısır yüklü gemi Çanakkale Boğazı'nda karaya oturdu - Son Dakika
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Mısır yüklü gemi Çanakkale Boğazı'nda karaya oturdu

11.03.2022 05:59
Mısır yüklü gemi Çanakkale Boğazı'nda karaya oturdu

ÇANAKKALE Boğazı'nda, 142 metre uzunluğundaki 'Kapıtan Shyrıagın' adlı mısır yüklü kargo gemisi, karaya oturdu.

ÇANAKKALE Boğazı'nda, 142 metre uzunluğundaki 'Kapıtan Shyrıagın' adlı mısır yüklü kargo gemisi, karaya oturdu.

Romanya'dan İtalya'ya mısır götüren 142 metre uzunluğundaki Komor Adaları bayraklı 'Kapıtan Shyrıagın' adlı kargo gemisi, henüz bilinmeyen bir nedenle Kilitbahir köyü önlerinde karaya oturdu. Kaptanın durumu, Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi (VTS) Müdürlüğü'ne bildirmesinin ardından, bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma-4' ve 'Türkeli' römorkörleri ile 'KIYEM-1' botu sevk edildi.


Mısır yüklü gemi Çanakkale Boğazı'nda karaya oturdu
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Çanakkale Boğazı, Romanya, İtalya, Gemi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Mısır yüklü gemi Çanakkale Boğazı'nda karaya oturdu - Son Dakika
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