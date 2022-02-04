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MISIR YÜKLÜ TIR ALEV ALEV YANDI - Son Dakika

MISIR YÜKLÜ TIR ALEV ALEV YANDI

04.02.2022 14:07

DÜZCE'de, TEM Otoyolunda lastikleri tutuşan mısır yüklü TIR alev alev yandı.

DÜZCE'de, TEM Otoyolunda lastikleri tutuşan mısır yüklü TIR alev alev yandı.

Olay saat 12.30 sıralarında, TEM Otoyolu Gümüşova rampaları mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan Şaban Kuş idaresindeki 54 BM 662 plakalı mısır yüklü TIR'ın lastikleri tutuştu. Sürücü, aracından yükselen dumanları görünce TIR'ı emniyet şeridine çekerek, araçtan indi. Bir anda büyüyen alevler aracı sardı. Haber verilmesi üzerine Düzce ve Sakarya'dan itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. TIR kullanılmaz hale gelirken, yangınla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

MISIR YÜKLÜ TIR ALEV ALEV YANDI
MISIR YÜKLÜ TIR ALEV ALEV YANDI
MISIR YÜKLÜ TIR ALEV ALEV YANDI
MISIR YÜKLÜ TIR ALEV ALEV YANDI
MISIR YÜKLÜ TIR ALEV ALEV YANDI

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TEM Otoyolu, İtfaiye, Yangın, Düzce, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MISIR YÜKLÜ TIR ALEV ALEV YANDI - Son Dakika


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