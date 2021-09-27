Mısır, Yunanistan, BAE ve Suudi Arabistan "Herkül 21" ortak askeri tatbikatını tamamladı - Son Dakika

Mısır, Yunanistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan özel kuvvetlerinin katılımıyla Yunanistan'ın Pyramos bölgesinde gerçekleştirilen ortak askeri tatbikat sona erdi.

Mısır Ordu Sözcüsü Albay Garib Abdulhafiz, resmi Facebook sayfasından yaptığı yazılı açıklamada, Yunanistan topraklarında Mısır'ın yanı sıra 3 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen "Herkül 21" adlı ortak askeri tatbikatın tamamlandığını duyurdu.

Tatbikat kapsamında "paraşüt atlayışı, rehin kurtarma operasyonu, ortak operasyon, açık alanda ve yerleşim alanında çatışma" gibi çeşitli alanlarda tatbikatların yapıldığını ifade eden Sözcü Abdulhafiz, "Herkül 21" kapsamında ayrıca terörle mücadele prosedürlerine ilişkin eğitimlerin de verildiğini kaydetti.

Abdulhafiz, tatbikatın "dost ve kardeş" ülkeler ile karşılıklı tecrübe alışverişi kapsamında yapıldığını ifade etti.

Yunanistan'ın Pyramos bölgesinde 23 Eylül'de başlatılan "Herkül 21" ortak askeri tatbikatında katılımcı ülkelerden birçok üst düzey askeri yetkili de hazır bulundu.