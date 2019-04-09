Mısırda İntihar Saldırısı, Ölü ve Yaralılar Var
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Mısır'daki Sina Yarımadası'nda gerçekleştirilen intihar saldırısı sonucu 2 polis, 2 asker ve sivillerin öldüğü öğrenildi.
Mısır'daki Sina Yarımadası'nda gerçekleştirilen intihar saldırısı sonucu 2 polis, 2 asker ve sivillerin öldüğü öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 04:12 Kaynak: İHA
Mısır medyası, Sina Yarımadası'nın kuzeyindeki Sheikh Zuweid bölgesinde 2 terörist tarafından gerçekleştirilen intihar saldırısı sonucu 2 polis, 2 asker ve henüz bilinmeyen sayıda sivilin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Patlama sonrası bölgeye çok sayıda polis ve askerin gönderildiği bildirildi.
Saldırıda yaralananların bölgedeki hastanelere kaldırıldığını belirten kaynaklar, olayın arkasında terör örgütü DEAŞ'ın olabileceğini iddia etti. - KAHİRE
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