Son Dakika Haberleri: Mısırda İntihar Saldırısı, Ölü ve Yaralılar Var

Mısırda İntihar Saldırısı, Ölü ve Yaralılar Var

2 saat önce

Mısır'daki Sina Yarımadası'nda gerçekleştirilen intihar saldırısı sonucu 2 polis, 2 asker ve sivillerin öldüğü öğrenildi.

Mısırda İntihar Saldırısı, Ölü ve Yaralılar Var, System.String[]
Mısır'daki Sina Yarımadası'nda gerçekleştirilen intihar saldırısı sonucu 2 polis, 2 asker ve sivillerin öldüğü öğrenildi.

Mısır medyası, Sina Yarımadası'nın kuzeyindeki Sheikh Zuweid bölgesinde 2 terörist tarafından gerçekleştirilen intihar saldırısı sonucu 2 polis, 2 asker ve henüz bilinmeyen sayıda sivilin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Patlama sonrası bölgeye çok sayıda polis ve askerin gönderildiği bildirildi.

Saldırıda yaralananların bölgedeki hastanelere kaldırıldığını belirten kaynaklar, olayın arkasında terör örgütü DEAŞ'ın olabileceğini iddia etti. - KAHİRE
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 04:12 Kaynak: İHA
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