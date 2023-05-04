Mısır'da yolcu otobüsünün kamyona çarptığı kazada 14 kişi öldü, 25 kişi yaralandı - Son Dakika
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Mısır'da yolcu otobüsünün kamyona çarptığı kazada 14 kişi öldü, 25 kişi yaralandı

04.05.2023 12:12

Mısır'da bir yolcu otobüsünün kamyona çarpması sonucu gerçekleşen kazada 14 kişi yaşamını yitirdi, 25 kişi yaralandı. Kazanın nedeni belirsizliğini korurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mısır'ın batısındaki Yeni Vadi bölgesindeki Assuit-Kharga otoyolunda bir yolcu otobüsü, kamyona çarptı. Olay yerine polis ve çok sayıda ambulans sevk edildi.

14 ÖLÜ, 25 YARALI

Bölge Valisi Muhammed el-Zamlut'un yaptığı açıklamaya göre feci kazada 14 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi de yaralandı. Yolcu otobüsünde 45 kişinin bulunduğu, varış noktasının başkent Kahire olduğu öğrenildi. Kazanın nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mısır'da yolcu otobüsü kamyona çarptı: 14 ölü, 25 yaralı
Mısır'da yolcu otobüsü kamyona çarptı: 14 ölü, 25 yaralı
Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
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Kahire, Mısır, 3. Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Mısır'da yolcu otobüsünün kamyona çarptığı kazada 14 kişi öldü, 25 kişi yaralandı - Son Dakika
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