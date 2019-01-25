Son Dakika Haberleri: Mısırı Bu Kez Yağış Vurdu

Mısırı Bu Kez Yağış Vurdu

1 saat önce

Mardin'in Nusaybin ilçesinde aşırı yağışlar nedeniyle toplanamayan mısır, dalında çürümeye başladı.

Mısırı Bu Kez Yağış Vurdu, System.String[]
Mardin'in Nusaybin ilçesinde aşırı yağışlar nedeniyle toplanamayan mısır, dalında çürümeye başladı. Ürünleri kurtarmaya çalışan çiftçiler, çözümü maliyeti yüksek olan paletli biçerdöverde buldu.

Mısır tarımının yükselişinde büyük payı bulunan Mardin'de ikinci ürün olan ekimler, sağanak yağışlardan olumsuz etkilendi. Nusaybin'de yağışlar nedeniyle tekerlekli biçerdöverle toplanamayan mısırlar dalında çürümeye başladı. Bunun yarı sıra yaban domuzlarının tahribine de uğrayan tarlalarında ürün kaybı yaşayan çiftçiler, kalan ürünlerini kurtarabilmek için çareyi maliyeti yüksek olan paletli biçerdöverde buldu. Çiftçiler, tekerlekli biçerdöverden yaklaşık üç kat fazla para vererek kiraladıkları paletli biçerdöverle ürünlerini toplamaya başladı.

Çiftçi Mesut Yıldırım, tekerlekli biçerdöverlere 25-30 TL verirken, paletliye 80 TL vermek durumunda kaldıklarını belirtti. Bu yıl yağışlar nedeniyle tekerlekli biçerdöverlerin tarlalarına giremediğini anlatan Yıldırım, "Bu yüzden paletli biçerdöver getirdik ancak bunun da maliyeti çok daha fazla. Mısırlarımızın çürümemesi ve yaban domuzlarının tarlalarımıza zarar vermemeleri için maliyeti göze almak zorunda kaldık" dedi. - MARDİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 11:46 Kaynak: İHA

Mısır, Nusaybin, Mardin, Güncel
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