Mısırlarını domuzlardan korumak için gece silahlı nöbet tutuyorlar - Son Dakika

TOKAT merkeze bağlı Çubuklu köyü sakinleri, tarlalarındaki mısırı domuzlardan korumak için sabah saatlerine kadar silahlarıyla nöbet tutuyorlar. Geceleri uyumadıkları için uykusuz kaldıklarını söyleyen köylüler avcılık kulüplerinden destek bekliyor.

Merkeze 34 kilometre uzaklıktaki Çubuklu köyü sakinleri daha önceki yıllarda şeker pancarı ve patates ekerek geçimlerini sağlıyordu. Bu yıl ise mısır eken köylülerin tarlalarına domuzlar zarar vermeye başladı. Köylüler tarlalarına dadanan yaban domuzlarından korumak için farklı yöntemler deniyor. Daha önce ses bombası atarak domuz sürülerini arazilerinden uzak tutmaya çalışan köylüler olumlu sonuç alamayınca gece tüfeklerle nöbet tutmaya başladı. Köylüler tarlaların her köşesinde bir yada iki kişi bekleterek, domuzların gelmesini engellemeye çalışıyor. Geceleri uyumadıkları için uykusuz kaldıklarını söyleyen köylüler avcılık kulüplerinden destek bekliyor.