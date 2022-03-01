Mısırlı 173 öğrenci Ukrayna'dan tahliye edildi - Son Dakika

Mısır, Ukrayna'dan 173 öğrencisini tahliye ederken, Kuveyt de vatandaşlarına "kötüleşen durum nedeniyle" bu ülkeden ayrılmaları çağrısında bulundu.

Mısır Konsolosluk İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Selahaddin Abdussadık, Ukrayna'daki 173 öğrencinin Romanya üzerinden ülkeye getirildiğini söyledi.

Romanya'da bulunan Abdussadık, bu öğrencilerin hava yolu ile tahliye edilen ilk grup olduğunu ve söz konusu uçuşların devam edeceğini aktardı.

Kahire makamlarının verdiği bilgilere göre, Ukrayna'da 3 bin 964'ü öğrenci olmak üzere yaklaşık 6 bin Mısırlı bulunuyor.

Öte yandan Kuveyt, vatandaşlarına kötüleşen durum nedeniyle Ukrayna'dan ayrılmaları çağrısında bulundu.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'daki Kuveyt vatandaşlarıyla iletişime geçebilmek için bakanlığın 10 telefon hattı tahsis ettiği aktarıldı.