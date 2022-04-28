Mısırlı aktivist Munis, Sisi'nin siyasi diyalog çağrısı sonrasında serbest kaldı - Son Dakika
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Mısırlı aktivist Munis, Sisi'nin siyasi diyalog çağrısı sonrasında serbest kaldı

28.04.2022 18:47
Mısırlı aktivist Munis, Sisi'nin siyasi diyalog çağrısı sonrasında serbest kaldı

Mısır'da yaklaşık 5 ay önce hapis cezasına çarptırılan aktivist Hussam Munis, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin af kararnamesiyle serbest bırakıldı.

Mısır'da yaklaşık 5 ay önce hapis cezasına çarptırılan aktivist Hussam Munis, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin af kararnamesiyle serbest bırakıldı.

Mısır'ın Eş-Şuruk gazetesinde yer alan haberde, İçişleri Bakanlığının, Cumhurbaşkanı Sisi'nin kararını uygulamaya koyduğu belirtildi.

Af kararnamesinin Resmi Gazete'de yayımlamasının ardından Tora Hapishanesi'nden tahliye edilen Munis'i ailesinin yanı sıra 2014'te Sisi ile cumhurbaşkanlığı seçiminde yarışan siyasetçi Hamdin Sabahi ve muhalif yönetmen Halid Yusuf karşıladı.

Cumhurbaşkanlığı Af Komitesi Üyesi Avukat Tarık el-Avadi de Facebook hesabından Munis'in Sabahi ve Yusuf ile fotoğrafını paylaşarak serbest bırakılmaların devam etmesini umduğunu kaydetti.

Mısır'da Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında, Hussam Munis'e verilen hapis cezası için af içeren bir cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayımlanmıştı.

Mısır mahkemesi Kasım 2021'de, aktivist Munis'i "yalan haber yaymak" suçlamasıyla dört yıl hapis cezasına çarptırmıştı. Munis, cumhurbaşkanlığı yarışında Sabahi'nin seçim kampanyasını yönetmişti.

Sisi siyasi diyalog çağrısı yapmıştı

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, önceki gün "Mısır ailesi iftarı" programında muhaliflerle bir araya gelmişti. Sisi, program sırasında Sabahi ve Yusuf ile el sıkışarak sohbet etmişti.

Sisi, aynı programda, herhangi bir istisna olmaksızın ülkedeki tüm siyasi partilerle "ulusal diyalog" süreci başlatılmasını istemişti.

Cumhurbaşkanı Sisi'nin dün de Sina Yarımadası'nın işgalden kurtarılmasının yıl dönümü münasebetiyle 3 bin 273 mahkumu affettiği bildirilmişti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mısırlı aktivist Munis, Sisi'nin siyasi diyalog çağrısı sonrasında serbest kaldı - Son Dakika


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