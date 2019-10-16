Son Dakika Haberleri: Mısır'da son yıllarda yapılan en önemli keşiflerden biri: 20'den fazla antik tabut bulundu
BBC
Son Dakika Dünya Mısır'da son yıllarda yapılan en önemli keşiflerden biri: 20'den fazla antik tabut bulundu

Mısır'da son yıllarda yapılan en önemli keşiflerden biri: 20'den fazla antik tabut bulundu

1 saat önce

Mısır'da Luksor kenti yakınlarında 20'den fazla antik, tahtadan yapılmış tabut bulundu. Mısır Antik Eserler Bakanlığı'na göre tabutlar, son yıllarda yapılan en büyük ve önemli keşiflerden biri olarak değerlendirildi.

Mısır Antik Eserler Bakanlığı, Luksor kenti yakınlarında 20'den fazla antik, tahtadan yapılmış tabut bulunduğunu açıkladı. Bakanlığa göre tabutlar, "son yıllarda yapılan en büyük ve en önemli keşiflerden biri".

Üzerlerindeki canlı renklerle yapılmış işlemelerin hala görülebildiği ifade edilen tabutlar, Nil Nehri'nin batısında yer alan Asasif Gömütü'ndeki Theban Nekropolü'nde bulundu. Birbirleriyle karşılıklı yerleştirilen tabutlerin, iki tabaka halinde bulundukları bildirildi.

Krallar Vadisi yakınındaki Asasif Gömütü'nde yer alan mezarlar, Antik Mısır'ın M.Ö 664-332 yılları arasındaki geç dönemine ait. Ancak bölgede daha önceki 18. hanedandan (M.Ö 1550-1292) kalma mezarlar da bulunuyor.

Mısır Antik Eserler Bakanlığı geçen hafta, Luksor'un Batı Vadisi'nde antik bir "sanayi bölgesi" bulunduğunu duyurmuştu. Bölgede, ambarlar ve ölülerle birlikte 18. Hanedan dönemine ait küpler bulunduğu belirtilmişti.

Mısır'da son yıllarda yapılan en önemli keşiflerden biri: 20'den fazla antik tabut bulundu
Dünya

BBC
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 02:18 
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