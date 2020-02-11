Son Dakika › Dünya › Mısırlı Bahader 75 yaşında dünyanın en yaşlı profesyonel futbolcusu olmaya hazırlanıyor - Son Dakika Dünya
Mısırlı Bahader 75 yaşında dünyanın en yaşlı profesyonel futbolcusu olmaya hazırlanıyor
44 dakika önce
Profesyonel futbolcu olma hayalini hep ertelemek zorunda kalan Mısırlı Ezzeldin Bahader 75 yaşında dünyanın en yaşlı futbolcusu olmaya hazırlanıyor. Bahadır, hedefine ulaştığı taktirde, İsrailli 73 yaşındaki Isaak Hayik'in rekorunu kırmış olacak
Profesyonel futbolcu olma hayalini hep ertelemek zorunda kalan Mısırlı Ezzeldin Bahader, 75 yaşında dünyanın en yaşlı futbolcusu olmaya hazırlanıyor.
Geçtiğimiz ay Mısır 3. Lig kulüplerinden "6th October" ile sözleşme imzalayan Bahader, 90 dakika boyunca iki maç oynayarak Guiness Rekorlar Kitabı'na girmeye hak kazanacak.
Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 07:29
Son Dakika Müge Boz'dan tacizle suçlanan eşine destek: Her durumda yanındayım Rakibiyle çarpışan Coventry forması giyen Callum O'Hare, alnı yarıldığı halde oyundan çıkmadı Gençlerbirliği'nden ırkçılık tepkisi! Savcıları göreve davet ettiler Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında İdlib toplantısı yapıldı