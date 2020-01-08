Mısırlı başkandan Türkiye ile ilgili küstah sözler! - Son Dakika
Son Dakika Spor Mısırlı başkandan Türkiye ile ilgili küstah sözler! - Son Dakika Spor

Mısırlı başkandan Türkiye ile ilgili küstah sözler!

1 saat önce

Türk takımlarının Zamalek forması giyen Mahmoud Alaa'yı gündemine alması sonrası Zamalek Başkanı Morteza Mansour, "Türkiye'den teklif aldık fakat reddettik. Milyon euro verseler kabul etmem. Zamalek'ten hiçbir futbolcuyu Mısır'a karşıt bir ülkeye vermeyeceğim" dedi.

Mısır kulübü Zamalek'te forma giyen stoper Mahmoud Alaa'nın adı bir süredir Türk kulüpleriyle anılırken, başkan Morteza Mansour'dan transferle ilgili çarpıcı bir açıklama geldi. Mansour, Mahmoud Alaa'yı Türkiye'de bir takıma asla göndermeyeceğini açıkladı.

"HİÇBİR FUTBOLCUYU MISIR KARŞITI BİR ÜLKEYE GÖNDERMEYECEĞİM"

Zamalek Başkanı Morteza Mansour, "Türkiye'den teklif aldık fakat reddettik. Milyon euro verseler kabul etmem. Zamalek'ten hiçbir futbolcuyu Mısır'a karşıt bir ülkeye vermeyeceğim. Türkiye veya Mısır'a karşı bir başka ülke... Kesinlikle ne kadar teklif ederlerse etsinler, onu göndermeyeceğim. Kulübün tutumu bu yönde." diye konuştu.

(Futbol Arena)

Mısırlı başkandan Türkiye ile ilgili küstah sözler!
Zamalek, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 12:39 
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