Son Dakika Haberleri: Mısırlı bilim insanının ismi yeni bulunan bir asteroide verildi
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Mısırlı bilim insanının ismi yeni bulunan bir asteroide verildi

47 dakika önce

Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Uluslararası Astronomi Birliği (IAU), bilim dünyasına yaptığı katkılardan ötürü, Mısırlı Farik el-Baz'ın ismini yeni bulunan bir asteroide verdi.

Mısırlı bilim insanının ismi yeni bulunan bir asteroide verildi, System.String[]

Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Uluslararası Astronomi Birliği (IAU), bilim dünyasına yaptığı katkılardan ötürü, Mısırlı Farik el-Baz'ın ismini yeni bulunan bir asteroide verdi.

IAU bir ilke imza atarak, ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) tarafından geliştirilen Apollo projesine sunduğu katkılardan dolayı Mısırlı uzay bilimcisi Faruk el-Baz'ın isminin yeni bulunan bir asteroide verilmesini kararlaştırdı.

Yurt Dışındaki Mısırlılar ve Göç İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Nebile Mekram, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Baz'ı tebrik etti.

Baz ise Ahbar el-Yevm Gazetesi'nde yer alan açıklamasında, isminin yeni bulunan bir gök cismine verilmesinden memnuniyet duyduğunu ifade ederek, bunun tüm Arap bilim insanları için bir onur kaynağı olduğunu belirtti.

Mısır'ın Eş-Şarkiyye ilinin Ez-Zekazik ilçesinde 1938'de dünyaya gelen Baz, Aynı Şems Üniversitesi kimya ve jeoloji bölümünden mezun oldu. 1961'de jeoloji alanında master, 1964'te de doktorasını tamamlayan Baz, Apollo projesi kapsamında NASA'da çalıştı.

Birleşmiş Milletler, Apollo, NASA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 02:34 Kaynak: AA
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