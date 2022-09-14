Video: Mısırlı Aşı Üreticisi, Çinli Sinovac ile İşbirliğini Övdü - Son Dakika
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Video: Mısırlı Aşı Üreticisi, Çinli Sinovac ile İşbirliğini Övdü

14.09.2022 20:49
Video: Mısırlı Aşı Üreticisi, Çinli Sinovac ile İşbirliğini Övdü

Mısırlı bir aşı üreticisinin başkanı, Çin'in aşı geliştiricisi Sinovac ile yapılan işbirliğinden övgüyle bahsetti.

Mısırlı bir aşı üreticisinin başkanı, Çin'in aşı geliştiricisi Sinovac ile yapılan işbirliğinden övgüyle bahsetti.

HEBA WALI, Mısır Biyolojik Ürünler ve Aşılar Holding Şirketi (VACSERA) Yönetim Kurulu Başkanı:

"Sinovac ile işbirliğine Nisan 2021'de imzaladığımız bir anlaşmadan sonra, Çinli uzmanların Haziran 2021'de hammaddeleriyle birlikte Mısır'a gelmesiyle başladık. Normal zamanlarda teknoloji transferi süreci nihai ürün ortaya çıkıncaya kadar bir veya bir buçuk yıldan uzun sürer, ancak acil ihtiyaç nedeniyle VASCERA ile Sinovac arasında gerek teknik uzmanlar seviyesinde, üretim ve kontrol seviyelerinde, gerekse verimlilik kontrolünde yakın bir işbirliği oluşturuldu. Çinli uzmanlar, hammaddenin ulaşmasından nihai ürünün ortaya çıkıp Mısır İlaç İdaresi'nden ruhsat almasına kadar VACSERA fabrikalarında tamı tamına üç ay geçirdi. Teknik bilgi alışverişi yapıldığı ve sürekli teknik eğitim verildiği için yakın işbirliği halen devam ediyor.

Aşı üretiminde öncü oldukları için Çinlilerin tecrübesinden de çok faydalandık ve başta teknik alanda olmak üzere gerek üretim gerekse üretim kontrolünde olsun her türlü prosedür, işlem ve bilimsel, uygulamaya dönük ve laboratuvar deneylerini gerçekleştirdik."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kahire'den bildiriyor.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Sinovac, Mısır, Aşı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Video: Mısırlı Aşı Üreticisi, Çinli Sinovac ile İşbirliğini Övdü - Son Dakika

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