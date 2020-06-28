Mısırlı dansçıya, 'ahlaka aykırı' paylaşımdan 3 yıl hapis
Mısırlı Sama el-Masry, sosyal medyadaki dans paylaşımlarının 'ahkala aykırı' durumlar içerdiği gerekçesiyle 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Mısırlı Sama el-Masry, sosyal medyadaki dans paylaşımlarının 'ahkala aykırı' durumlar içerdiği gerekçesiyle 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Mısırlı dansçı Sama el-Masry'e, sosyal medya paylaşımlarının 'ahkala aykırı' durumlar içerdiği gerekçesiyle 3 yıl hapis ve 115 bin 350 lira para cezasına çarptırıldı. 3 milyondan fazla takipçisi olan El-Masry, popüler video paylaşım platformlarında video ve fotoğraf paylaşımlarının 'müstehcen' olduğu gerekçesiyle geçen nisan ayında tutuklanmıştı. İçeriğin çalındığını ve rızası olmadan telefonundan paylaşıldığını söyleyerek suçlamaları reddeden El-Masry, karara itiraz edeceğini söyledi. Mısır parlamentosu üyesi John Talaat konuyla ilgili, "Özgürlük ve sefahat arasında büyük bir fark var' açıklamasında bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 11:50 Kaynak: DHA
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