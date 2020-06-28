Mısırlı dansçıya, 'ahlaka aykırı' paylaşımdan 3 yıl hapis - Son Dakika

Mısırlı dansçıya, 'ahlaka aykırı' paylaşımdan 3 yıl hapis

Mısırlı Sama el-Masry, sosyal medyadaki dans paylaşımlarının 'ahkala aykırı' durumlar içerdiği gerekçesiyle 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Mısırlı Sama el-Masry, sosyal medyadaki dans paylaşımlarının 'ahkala aykırı' durumlar içerdiği gerekçesiyle 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Mısırlı dansçı Sama el-Masry'e, sosyal medya paylaşımlarının 'ahkala aykırı' durumlar içerdiği gerekçesiyle 3 yıl hapis ve 115 bin 350 lira para cezasına çarptırıldı. 3 milyondan fazla takipçisi olan El-Masry, popüler video paylaşım platformlarında video ve fotoğraf paylaşımlarının 'müstehcen' olduğu gerekçesiyle geçen nisan ayında tutuklanmıştı. İçeriğin çalındığını ve rızası olmadan telefonundan paylaşıldığını söyleyerek suçlamaları reddeden El-Masry, karara itiraz edeceğini söyledi. Mısır parlamentosu üyesi John Talaat konuyla ilgili, "Özgürlük ve sefahat arasında büyük bir fark var' açıklamasında bulundu.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları 28 Temmuz'da açıklanacak
Son Dakika: YKS'nin üçüncü oturumu sona erdi! Sokağa çıkma kısıtlaması 18.30'a kadar devam edecek
Yağmur Mislina Kılıç'ın YKS için yaptığı Mabel Matiz paylaşımı, sosyal medyada gündem oldu


Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 11:50 Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Mısırlı dansçıya, 'ahlaka aykırı' paylaşımdan 3 yıl hapis - Son Dakika Dünya

Son Dakika

18:02 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları 28 Temmuz'da açıklanacak 17:38 Yağmur Mislina Kılıç'ın YKS için yaptığı Mabel Matiz paylaşımı, sosyal medyada gündem oldu 16:57 Kimliği otomobilin camına sıkışan öğrenci, 1 yılını saniyelerle kurtardı 16:40 Ünlü şarkıcı Reyhan Karaca'nın talihsiz bir şekilde burnu kırıldı 16:22 Kısıtlamayı ihlal ettiği için ceza kesilen yaşlı kadın sitem etti: Beni mi buldular? 15:08 Bodrum Belediye Başkanı'ndan uçuk döner fiyatlarına yapılan eleştirilere yanıt 15:02 YKS'den çıkan öğrenci, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı 14:50 Sınavdan çıkan gencin, spikerin sorusuna verdiği yanıt kahkahalara boğdu 14:20 Tıp dünyası Hindistan'da kolsuz ve bacaksız doğan kız bebeğini konuşuyor 14:20 Esed'in 16 yaşındaki kızına aşkını ilan eden asker, kayıplara karıştı 11:56 Köyde kurduğu çiftlik örnek oldu! Kazancını duyan tası tarağı toplayıp köye gitmek istiyor 11:21 Sıfır otomobillerin piyasaya girmesiyle birlikte ikinci el araç fiyatlarında eylül ayında dengelenme olacak 09:27 Son dakika: YKS nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması 18.30'da sona erecek 23:05 Trabzonspor, evinde Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı 19:08 İzmir'de husumetli iki grup arasında çıkan kavga silahlı çatışmaya dönüştü: 5 yaralı
Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları 28 Temmuz'da açıklanacak
18:02
Son Dakika: YKS'nin üçüncü oturumu sona erdi! Sokağa çıkma kısıtlaması 18.30'a kadar devam edecek
17:42
Yağmur Mislina Kılıç'ın YKS için yaptığı Mabel Matiz paylaşımı, sosyal medyada gündem oldu
17:38
Yunanistan, Libya'da umudunu darbeci Sisi'ye bağladı: Türkiye'nin şansı yok
17:20
YKS nedeniyle Antalya'nın dünyaca ünlü sahili tatilcilere kaldı
17:12
Sheffield United'ı 2-1 yenen Arsenal, Federasyon Kupası'nda yarı finale yükseldi
17:09
Son Dakika: İstanbul'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
17:06
Kimliği otomobilin camına sıkışan öğrenci, 1 yılını saniyelerle kurtardı
16:57
Ebru Şahin, Cedi Osman ile aşk yaşadığı iddialarını yalanladı: Benim rüzgarım o kadar sert esmiyor
16:51
Alevler içinde kalan motosikletin sürücüsü ve yolcusu yaptıklarıyla herkesi şaşırttı
16:40
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2020 18:21:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Mısırlı dansçıya, 'ahlaka aykırı' paylaşımdan 3 yıl hapis - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]