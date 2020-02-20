Mısırlı düzensiz göçmen, Yunan askerlerince darbedildiğini öne sürdü - Son Dakika
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Mısırlı düzensiz göçmen, Yunan askerlerince darbedildiğini öne sürdü

7 saat önce

Yunan hudut askerlerince Meriç Nehri'ndeki adacıkta darbedildiğini öne süren Mısır uyruklu düzensiz göçmen, Edirne'de tedavi edildi.

Mısırlı düzensiz göçmen, Yunan askerlerince darbedildiğini öne sürdü, System.String[]

Yunan hudut askerlerince Meriç Nehri'ndeki adacıkta darbedildiğini öne süren Mısır uyruklu düzensiz göçmen, Edirne'de tedavi edildi.

Mısırlı 36 yaşındaki Mahmud Muhammed, tedavisi sonrası gönderildiği Edirne Göç İdaresinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, yanındaki Suriyeli düzensiz göçmenle yasa dışı yolla Yunanistan'a geçmek için Meriç Nehri'ne girdiklerini söyledi.

Nehrin ortasındaki adacıkta uyurken, Yunan askerlerinin gelip kendisini uyandırarak darbettiğini öne süren Muhammed, "Beni demir çubuklarla dövdüler. Sanırım 4-5 kişiydiler. Tüm vücudumda yüzümdeki gibi yaralar var." dedi.

Muhammed, nehrin diğer tarafına geçmediğini, Yunan askerlerinin kendisinin yanına geldiğini ifade etti.

Yunan askerlerinin tüm eşyalarını aldığını belirten Muhammed, "Pasaportumu, telefonumu, paramı, kıyafetlerimi, her şeyimi aldılar. Beni orada öylece bıraktılar. Daha sonra nehri geçip Türkiye'ye döndüm. Gittiğim yerleşim yerinde insanlar bana kıyafet verdi. Daha sonra jandarma geldi ve beni tedavi için hastaneye götürdü." diye konuştu.

Meriç Nehri, Yunanistan, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 01:14 Kaynak: AA
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