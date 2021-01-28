Mısırlı futbolcu Mustafa Muhammed'in Galatasaray'a kiralanması konusunda sona gelindi - Son Dakika

Mısırlı futbolcu Mustafa Muhammed'in Galatasaray'a kiralanması konusunda sona gelindi

28.01.2021 19:27
Mısırlı futbolcu Mustafa Muhammed'in Galatasaray'a kiralanması konusunda sona gelindi, System.String[]

Mısır'ın Zamalek Kulübü, Galatasaray'ın önce kiralamak, ardından transfer etmek istediği Mısırlı yıldız oyuncu Mustafa Muhammed konusunda yeşil ışık yaktı.

Mısır'ın Zamalek Kulübü, Galatasaray'ın önce kiralamak, ardından transfer etmek istediği Mısırlı yıldız oyuncu Mustafa Muhammed konusunda yeşil ışık yaktı.

Zamalek'in sözcüsü Essam Selim, Mısır merkezli "On Time Sport" televizyon kanalına yaptığı açıklamada, takımın forvet oyuncusu Mustafa Muhammed'in Galatasaray'a 1,5 sezon kiralanacağını doğruladı.

Genç oyuncunun durumunun bugün netleşeceğini ifade eden Selim, 23 yaşındaki futbolcunun, 1,5 sezon için Galatasaray'a kiralanacağını ardından anlaşılmaya varılması durumunda, 4 milyon dolar karşılığında bonservisinin alınabileceğini kaydetti.

Selim, "Fransız kulübü Saint-Etienne ile Muhammed'in transferiyle ilgili anlaşmayı imzalamak üzereydik, ancak başkanlarının açıklamaları kapıyı tamamen kapatmamıza neden oldu." diye konuştu.

Galatasaray, Zamalek, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Mısırlı futbolcu Mustafa Muhammed'in Galatasaray'a kiralanması konusunda sona gelindi - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Dehşet anları kamerada! Yol verme kavgasında kardeşlerin üzerine kurşun yağdırdı: 1 ölü, 2 yaralı Yağmur Aşık'tan şok açıklama: Erdi Sungur çıplak fotoğraflarımı servis etti Ankara'da 'Acı su' parolasıyla sahte içki satan baba ve oğlu kıskıvrak yakalandı Benzinlikte hırsızlık yapan adam, kadın müşterinin cinsel ilişki teklifini kabul edince yakayı ele verdi Son Dakika! Gine Körfezi'nde 15 Türk denizciyi esir alan korsanlarla ilk temas kuruldu Yüz yüze eğitim için Bakan Selçuk'un açıkladığı 15 Şubat'ı erken bulan Bilim Kurulu 15 Mart'ı önerdi Erdoğan'ın üstünü çizdiği Mehmet Şimşek, sessizliğini "aşı milliyetçiliği" paylaşımıyla bozdu 16 yaşındaki genç kız, TikTok videosu çektiği sırada silahlı bir saldırgan tarafından katledildi
Nevşin Mengü, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında ilk kez olumlu şeyler söyledi Nevşin Mengü, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında ilk kez olumlu şeyler söyledi         
19:17
Estetiğin dozunu kaçıran Demi Moore'un son hali şoke etti Estetiğin dozunu kaçıran Demi Moore'un son hali şoke etti         
19:11
Şiddet yüzünden baba evine sığınan kadın, barışma vaadiyle kandırıldığı eşi tarafından katledildi Şiddet yüzünden baba evine sığınan kadın, barışma vaadiyle kandırıldığı eşi tarafından katledildi         
18:46
Arda Turan'ın satın aldığı evin fiyatı dudak uçuklattı Arda Turan'ın satın aldığı evin fiyatı dudak uçuklattı         
17:53
İş insanı Kurtuluş'un cinayetinde kan donduran detaylar! Katil soğukkanlılıkla anlattı İş insanı Kurtuluş'un cinayetinde kan donduran detaylar! Katil soğukkanlılıkla anlattı         
17:25
İki gündür haber alınamayan kadın, evinde uyurken bulundu İki gündür haber alınamayan kadın, evinde uyurken bulundu         
15:47
Sokak köpeğinin saldırısına uğrayan adam yumruk darbeleriyle kurtulabildi Sokak köpeğinin saldırısına uğrayan adam yumruk darbeleriyle kurtulabildi         
15:35
İtalyan güvenlik güçlerinden, Cristiano Ronaldo ve eşinin tatil kaçamağına inceleme İtalyan güvenlik güçlerinden, Cristiano Ronaldo ve eşinin tatil kaçamağına inceleme         
15:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bindiği otobüsün önüne geçen vatandaşlar, Sıddık Erikli isimli kişiyi şikayet etti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bindiği otobüsün önüne geçen vatandaşlar, Sıddık Erikli isimli kişiyi şikayet etti         
14:33
Görüntü İstanbul'un göbeğinden! Esnaftan ayakkabı hırsızına meydan dayağı Görüntü İstanbul'un göbeğinden! Esnaftan ayakkabı hırsızına meydan dayağı         
14:16
İmamoğlu'nun yargılandığı davada hakim ile avukat tartıştı İmamoğlu'nun yargılandığı davada hakim ile avukat tartıştı         
14:13
TSK personeline ilişkin kanun teklifi TBMM Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi TSK personeline ilişkin kanun teklifi TBMM Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi         
13:39
Kepçe operatörü, hukuk savaşı verdiği telefon firmasını dize getirdi Kepçe operatörü, hukuk savaşı verdiği telefon firmasını dize getirdi         
13:14
Ölümüne sebep olan otomobilden kopan saç telleri çıktı Ölümüne sebep olan otomobilden kopan saç telleri çıktı         
12:58
Pamela Anderson, beşinci evliliğini inşaat ustası sevgilisi ile yaptı Pamela Anderson, beşinci evliliğini inşaat ustası sevgilisi ile yaptı         
11:38
Sadakatsiz'de Mert karakterini canlandıran Eren Vurdem diziye veda etti Sadakatsiz'de Mert karakterini canlandıran Eren Vurdem diziye veda etti         
10:56
Volkswagen'i tahtından eden Toyota dünyanın en çok satan otomobil markası oldu Volkswagen'i tahtından eden Toyota dünyanın en çok satan otomobil markası oldu         
09:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2021 20:29:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Mısırlı futbolcu Mustafa Muhammed'in Galatasaray'a kiralanması konusunda sona gelindi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei