Son Dakika Haberleri: Mısırlı futbolculardan gözünü kaybeden Filistinli foto muhabirine destek
Son Dakika Güncel Mısırlı futbolculardan gözünü kaybeden Filistinli foto muhabirine destek - Son Dakika

Mısırlı futbolculardan gözünü kaybeden Filistinli foto muhabirine destek

6 saat önce

Mısır'da Firavunlar olarak adlandırılan 23 Yaş Altı Mısır Milli Takımı futbolcularından Mustafa Muhammed ile Usame Celal, işgal altındaki Batı Şeria'da cuma günü düzenlenen protestoları takip ettiği sırada İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu sol gözünü kaybeden Filistinli foto muhabiri...

Mısırlı futbolculardan gözünü kaybeden Filistinli foto muhabirine destek, System.String[]

Mısır'da Firavunlar olarak adlandırılan 23 Yaş Altı Mısır Milli Takımı futbolcularından Mustafa Muhammed ile Usame Celal, işgal altındaki Batı Şeria'da cuma günü düzenlenen protestoları takip ettiği sırada İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu sol gözünü kaybeden Filistinli foto muhabiri Muaz Amarna'ya destek verdi.

Mısır'daki Kahire Uluslararası Stadyumu'nda 23 Yaş Altı Afrika Şampiyonası yarı finali kapsamında Mısır ile Güney Afrika milli takımlarının oynadığı karşılaşma sırasında, Mısırlı futbolcular Muhammed ve Celal sol gözlerini kapatarak çektirdikleri fotoğrafla Amarna'ya desteklerini ifade etti.

Öte yandan, Mısırlı futbolcuların fotoğrafları Filistin'in Kahire Büyükelçiliğinin Facebook sayfasından da yayımlandı.

İsrail güçlerinin 15 Kasım'da, işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım (Utanç) Duvarı'nı protesto etmek isteyen Filistinlilere müdahalesinde biri gazeteci iki kişi yaralanmıştı.

Foto muhabiri Amarna'ya destek için sosyal medyada "tek gözünü kapat" eylemi başlatılmış, Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye de Facebook hesabından yaptığı paylaşımda sol gözünü eliyle kapattığı bir fotoğrafına yer vermişti.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 04:04 Kaynak: AA
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