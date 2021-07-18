Mısır Gazeteciler Sendikası üyesi gazeteci Cemal el-Cemel, hakkındaki soruşturmanın tamamlanmasının ardından tahliye edildi.
Mısır medyasında yer alan haberlerde, "yalan haber yazmak" suçlamasıyla yargılanan Cemel'in, dün gece geç saatlerde alınan kararla serbest bırakıldığı bildirildi.
Haberlerde, Cemel hakkında yürütülen farklı bir soruşturmanın bulunmadığı belirtildi.
Mısırlı gazeteci Cemel, 28 Şubat'ta İstanbul'dan Mısır'a dönüşünde, Uluslararası Kahire Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Mısırlı gazeteci Cemal el-Cemel serbest bırakıldı - Son Dakika